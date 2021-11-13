Эксперт развеяла распространенный миф о сале / УНИАН

Людям, страдающим от проблем с сердечно-сосудистой системой, вовсе не обязательно полностью исключать сало из рациона. Об этом заявила в комментарии порталу "РИА Новости" известный диетолог Анастасия Егорова.

"Сало полезно, как и любой другой животный жир. Сало близко к растительным маслам по содержанию незаменимых жирных кислот: олеиновой, линоленовой, линолевой, пальмитиновой — эти кислоты называют витамином F. В сале большое содержание витаминов А, D, Е и каротина", — заявила она.

Однако диетолог предупредила - все хорошо в меру.

"Если съедать небольшой кусочек сала раз-два в неделю, то организм скажет вам спасибо. Если сало есть вместо еды на завтрак, обед и ужин — то это про крайности и проблемы со здоровьем", - сказала Егорова.

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Напомним, ранее известный врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала Главреду, что сало – полезный продукт, если оно было приморожено, но не засолено. Эксперт говорила, что вареное и копченое сало не считается полезным.