Почему есть сало полезно для здоровья - объяснение диетолога / УНИАН

Постоянно есть сало ‒ полезно для организма. Об этом рассказала диетолог Светлана Фус на своей странице в социальной сети Instagram.

Специалист подчеркнула, что организм нуждается в жирах, а в сале как раз присутствуют полезные для организма. Норма потребления — один грамм на килограмм массы тела.

"Если есть сало каждый день по 20-30 граммов максимум, то это покроет потребность в жирах природного происхождения. Но 30 граммов жира в день — это очень мало. От сала можно отказаться в том случае, если в ежедневный рацион включены другие содержащие полезные жиры продукты", — рассказала Фус.

Кроме того, диетолог обратила внимание на то, что сало, как и другие продукты, необходимо употреблять в нормальном количестве. В случае нехватки питательных веществ крайне бістро замедляется метаболизм и, как следствие, увеличивается масса тела.

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Напомним, ранее известный врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала Главреду, что сало – полезный продукт, если оно было приморожено, но не засолено. Эксперт говорила, что вареное и копченое сало не считается полезным.

Справка. Холестерин – это органическое соединение, которое содержащийся в клеточных мембранах всех животных, оно не растворяется в воде, пишет Википедия.В энциклопедии говорится, что холестерина нет, в частности, в растениях и в грибах