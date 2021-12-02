Эксперт рассказал, что будет с телом, если есть киви каждый день / ua.depositphotos.com/

Киви – отличное средство для профилактики сердечно-сосудистых и иных заболеваний. Об этом заявила в комментарии РИА Новости нутрициолог Анна Дробышева.

По ее словам, cамое полезное свойство этого фрукта — сжигание жиров, которые блокируют артерии.

"Для людей с нарушениями липидного обмена киви необходим. Этот фрукт богат витамином С, фолиевой кислотой и витамином В6, поэтому его нужно есть для профилактики авитаминоза. Также киви стимулирует выработку коллагена и предупреждает преждевременное поседение волос. Его смело можно назвать продуктом молодости и красоты", — сообщила Дробышева.

Эксперт также добавила, что киви представляет особую ценность для беременных женщин. Содержит калий, который нужен для нормальной работы сердца матери и малыша, помогает усваиваться железу, уменьшает вероятность запоров.

Однако продукт следует исключить из рациона тем, у кого есть с заболевания желудка в острой стадии, аллергия на цитрусовые, а также людям, которые склонны к диарее.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что шотландские ученые из Абердинского университета выяснили, что низкокалорийные диеты могут продлить жизнь.

По мнению ученых, низкокалорийные программы питания позволяют на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела.

Как заявила соавтор данного исследования Элисон Авенель, наиболее полезны диеты с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов.