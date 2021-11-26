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Что будет с организмом, если есть макароны постоянно - ответ нутрициолога

26 ноября 2021, 23:50
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Нутрициолог отметила, что людям нужно отдавать предпочтение безглютеновым макаронам ‒ к ним относятся фунчоза, ширатаки, гороховые макароны и т.д.

Макароны
Что будет с организмом, если есть макароны постоянно - ответ нутрициолога / ua.depositphotos.com

90% всех макарон содержат глютен, употребление которого в больших количествах может привести к синдрому разраженного кишечника, аутоиммунным заболеваниям и проблемам с кожей. Об этом в комментарии РИА Новости заявила известный специалист-нутрициолог Анастасия Гаврикова.

По ее словам, разнообразие нутриентов — основное правило при составлении рациона.

"Если вы будете употреблять макароны ежедневно, то не будете получать тех нутриентов, которые содержатся, например, в крупах: в гречке, в буром рисе, в киноа. Поэтому если вы любите макароны, проанализируйте, нет ли у вас проблем с ЖКТ, аутоиммунных заболеваний, как выглядит ваша кожа, есть или нет лишний вес. Если вы здоровы, то можете употреблять обычные макароны из пшеницы. Однако знайте меру", — говорит Гаврилова.

Нутрициолог отметила, что можно отдавать предпочтение безглютеновым макаронам ‒ к ним относятся фунчоза, ширатаки, гороховые макароны, из нута, кукурузные.

"Обращайте внимание, чтобы на упаковке было написано "нет ГМО", — подытожила она.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что шотландские ученые из Абердинского университета выяснили, что низкокалорийные диеты могут продлить жизнь.

По мнению ученых, низкокалорийные программы питания позволяют на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела.

Как заявила соавтор данного исследования Элисон Авенель, наиболее полезны диеты с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов.

viber
здоровье макароны организм
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