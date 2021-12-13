Эксперт пояснил, можно ли резко переходить на растительную пищу

Эксперт пояснил, можно ли резко переходить на растительное питание / ua.depositphotos.com

Полный переход на растительную пищу и отказ от животного белка не может быть полностью безопасен для тела. Об этом в комментарии Радио Sputnik заявил специалист по рациональному питанию и снижению веса Иван Алименко.

Мода на вегетарианство может привести к росту числа людей с избыточным весом. По его словам, переход на растительную пищу, в частности, на альтернативное мясо и молоко, сильно замедляет метаболизм.

"Без белка животного происхождения вес будет активно набирать обороты, потому что мясо ускоряет метаболизм. Растительный белок не ускоряет метаболизм, не усваивается с той интенсивностью, с которой усваивается животный белок. Повсеместный отказ от животного белка только усугубит проблему лишнего веса", – сказал Алименко.

Другим последствием злоупотребления растительной пищей может стать саркопеническое ожирение, при котором избыток жировой ткани сочетается с потерей мышечной массы и люди становятся "рыхлыми".

"На бесконечном "здоровом" питании, при отказе от белка (животного происхождения, – Главред) люди становятся "рыхлыми": вес у них вроде небольшой, но объем жировой ткани может находиться на уровне ожирения, потому что мышцы "погорели". При этом (при такой форме ожирения, – Главред) у человека индекс массы тела может быть в норме", – подытожил Алименко.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выяснили, чем именно опасно для здоровья одиночество. Всего в исследования международной группы ученых участвовали 470 тысяч человек.

До того медики утверждали, что дозированное употребление спиртных напитков улучшает метаболизм глюкозы и жиров, а также снижает уровень инсулина.