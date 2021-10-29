Эксперт объяснила, можно ли злоупотреблять быстрыми перекусами

Постоянные перекусы на ходу могут привести к различным заболеваниям ‒ в первую очередь к проблемам с суставами. Об этом в комментарии порталу "Чемпионат" рассказала нутрициолог Лидия Квашнина.

Ученые говорят, что быстрая трапеза может привести к набору веса. Если не пережевывать пищу и в буквальном смысле ее заглатывать, мозг попросту не успеет среагировать.

"Вы поймете, что переели, когда будет уже поздно. Те, кто ест второпях, с большей вероятностью переедят", ‒ сказал Квашнина.

Размер порции тоже имеет значение ‒ исследования показывают, что чем больше еды на тарелке, тем больше человек съедает. Сами ученые объясняют это так, когда человек быстро ест, то не успевает насытиться, а затем ‒ переедает.

По словам Квашиной, качественный прием должен продлиться не менее 30-40 минут. Дело в том, что процесс пищеварения начинается с того момента, когда пища поступает в рот. Кроме того, в составе слюны наличествует муцин, который способствует формированию и склеиванию пищевого комка.

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Напомним, ранее врач-диетолог Марина Макиша утверждала, что частое употребление в пищу шашлыка наносит организму непоправимый вред.

Кроме того, шеф-повар Валентин Михайлов рассказал, как распознать свежесть шашлыка.