Эксперт объяснила, можно ли злоупотреблять быстрыми перекусами

Как говорит специалистка по питанию, размер порции тоже имеет значение ‒ исследования показывают, что чем больше еды на тарелке, тем больше человек съедает.
Постоянные перекусы на ходу могут привести к различным заболеваниям ‒ в первую очередь к проблемам с суставами. Об этом в комментарии порталу "Чемпионат" рассказала нутрициолог Лидия Квашнина.
Ученые говорят, что быстрая трапеза может привести к набору веса. Если не пережевывать пищу и в буквальном смысле ее заглатывать, мозг попросту не успеет среагировать.
"Вы поймете, что переели, когда будет уже поздно. Те, кто ест второпях, с большей вероятностью переедят", ‒ сказал Квашнина.
Размер порции тоже имеет значение ‒ исследования показывают, что чем больше еды на тарелке, тем больше человек съедает. Сами ученые объясняют это так, когда человек быстро ест, то не успевает насытиться, а затем ‒ переедает.
По словам Квашиной, качественный прием должен продлиться не менее 30-40 минут. Дело в том, что процесс пищеварения начинается с того момента, когда пища поступает в рот. Кроме того, в составе слюны наличествует муцин, который способствует формированию и склеиванию пищевого комка.
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Напомним, ранее врач-диетолог Марина Макиша утверждала, что частое употребление в пищу шашлыка наносит организму непоправимый вред.
Кроме того, шеф-повар Валентин Михайлов рассказал, как распознать свежесть шашлыка.