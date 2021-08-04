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Ученые рассказали, почему опасно готовить еду на дровах и углях

4 августа 2021, 00:51
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Оказывается, при определенном стечении обстоятельств опасно готовить пищу на дровах и углях - говорится в новом исследовании британских и китайских ученых.

Костер
Ученые рассказали, почему опасно готовить еду на дровах и углях / ua.depositphotos.com

Ученые Исследователи обнаружили четкую связь между приготовлением пищи на твердом топливе и опасными заболеваниями глаз, которые могут привести к слепоте. Об этом сообщается в статье, которая была опубликована в специализированном портале PLOS Medicine.

Исследователи из Оксфордского университета в Великобритании и Пекинского университета в Китае проанализировали данные почти о полумиллионе взрослых китайцев, которые прошли опрос о пищевых привычках. Специалисты также проследили за последующей госпитализацией участников в связи с серьезными заболеваниями глаз.

За десятилетний период наблюдения среди участников исследования было 4877 случаев заболеваний конъюнктивы, 13408 — катаракты, 1583 заболеваний склеры, роговицы, радужки и цилиарного тела (DSCIC), а также 1534 случая глаукомы.

По сравнению с теми, кто готовил пищу с использованием электричества или газа, потребители твердого топлива (дрова или угля), как правило, были пожилыми женщинами, сельскими жителями, сельскохозяйственными рабочими и курильщиками.

С учетом этих факторов выяснилось, что длительное использование твердого топлива для приготовления пищи было связано с повышением риска конъюнктивита, катаракты и DSCIC на 32, 17% и 35%, соответственно. При этом не было никакой связи между длительным использованием твердого топлива и повышенным риском глаукомы.

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здоровье глаза
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