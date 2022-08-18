Экономным хозяйкам на заметку: зачем оборачивать фольгой стеклянные банки

Лайфхак поможет сохранить ваши деньги и время.
Алюминиевая фольга есть почти на каждой кухне. Ее используют для запекания и хранения различных продуктов, но мало кто знает, что применить ее можно и совсем по-другому.
Для хозяек, которые любят запекать блюда в духовке, этот способ понравится своей экономичностью.
Как работает лайфхак с фольгой?
Одноразовые формочки в магазинах стоят намного дороже, чем обычная фольга, поэтому многие хозяйки берут обычную стеклянную банку, оборачивают ее фольгой и заворачивают края вверх, как бы формируя блюдце.
Фольгу нужно вырезать размером 30 сантиметров и сложить ее вдвое, банку можно брать полулитровую или трехлитровую – получится маленькая или большая формочка для запекания.
Приятный бонус в том, что алюминиевая фольга может выдержать температуры до +600 °С, поэтому такая формировка из фольги не сгорит в духовке и хорошо держит форму.
Ее можно выбросить после первого же использования, но можно применить и еще.
Как сделать крышку из фольги?
Это еще не все - при помощи фольги можно сделать и крышку для банки. Для этого наложите фольгу на горлышко банки, заверните свободные края в жгут.
Получается герметичная крышка. Хранить под такой крышкой можно и варенье, и огурцы.
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