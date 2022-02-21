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Матовая или глянцевая: какую сторону фольги использовать при запекании

21 февраля 2022, 04:22
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Для многих эта информация стане открытием.

Какую сторону фольги использовать при запекании / коллаж Главред

Запекать различные продукты в фольге любят многие, но мало кто знает, что выбор правильной стороны для заворачивания имеет значение.

Некоторым нравится готовить на блестящей стороне, а другие предпочитают матовую, пишет издание huffpost. Если вы используете блестящую сторону, вы делаете это правильно. И если вы используете тупую сторону, вы также делаете это… также правильно.

Дело в том, что разница между двумя сторонами не имеет ничего общего с приготовлением пищи. Это просто результат производства - алюминий раскатывается в тонкие листы фольги тяжёлыми металлическими роликами, как тесто скалкой.

Читайте такжеВкуснющая ленивая запеканка без выпечки – рецепт простого и полезного блюдаВ итоге одна сторона соприкасается с катками, которые полируют её до блеска, а другая остаётся матовой.

Но если вы используете антипригарную фольгу, то разница между двумя сторонами есть, потому что антипригарное покрытие наносится только на одну сторону, на которой есть соответственная пометка.

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Автор: Сергей Кущ
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лайфхак фольга
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