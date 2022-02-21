Матовая или глянцевая: какую сторону фольги использовать при запекании

Какую сторону фольги использовать при запекании / коллаж Главред

Запекать различные продукты в фольге любят многие, но мало кто знает, что выбор правильной стороны для заворачивания имеет значение.

Некоторым нравится готовить на блестящей стороне, а другие предпочитают матовую, пишет издание huffpost. Если вы используете блестящую сторону, вы делаете это правильно. И если вы используете тупую сторону, вы также делаете это… также правильно.

Дело в том, что разница между двумя сторонами не имеет ничего общего с приготовлением пищи. Это просто результат производства - алюминий раскатывается в тонкие листы фольги тяжёлыми металлическими роликами, как тесто скалкой.

Читайте такжеВкуснющая ленивая запеканка без выпечки – рецепт простого и полезного блюдаВ итоге одна сторона соприкасается с катками, которые полируют её до блеска, а другая остаётся матовой.

Но если вы используете антипригарную фольгу, то разница между двумя сторонами есть, потому что антипригарное покрытие наносится только на одну сторону, на которой есть соответственная пометка.

Читайте также: