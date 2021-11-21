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Эколог рассказала, где в Украине самая опасная питьевая вода

21 ноября 2021, 18:12
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Самой опасной для человеческого организма водой является та, что достается из колодца.

вода, стакан воды
Какую воду нельзя пить / ua.depositphotos.com

Эколог и эксперт по охране водных ресурсов Марьяна Гинзула назвала неожиданные места, из которых пить воду людям опаснее всего.

По словам эксперта, самой опасной для человеческого организма водой является та, что достается из колодца.

На втором месте опасных мест, откуда берется вода - это скважины, несмотря на то, что люди привыкли думать, что вода из них чистейшая.

"На самом деле человеческий организм не слишком приспособлен для потребления воды из таких глубин. Особенно артезианских слоев, так как она имеет очень специфический состав. Исторически и эволюционно человечество всегда принимало воду из поверхностных источников", - пояснила эколог, пишет Апостроф.

Как добавила Гинзула, именно по этой причине борьба за поверхностные водные источники должна оставаться первоочередной в вопросе качества.

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Более того, как утверждает эксперт, пить воду из-под крана - безопасно, так как по результатам десятилетнего мониторинга, водопроводная вода является наиболее безопасной.

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