УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

"Два мнения - мое и неправильное": названы знаки, с которыми бесполезно спорить

2 мая 2022, 02:37

Четыре знака зодиака совершенно не интересует точка зрения других - ведь они всегда правы.

Гороскоп 2022
Гороскоп на май 2022 - самые большие упрямцы гороскопа / depositphotos.com/

На зодиакальном небосводе есть четыре знака, которые всегда уверенны в собственной правоте и исключительности своего мнения. И оно, конечно же, обсуждению не подлежит.

Кто из знаков может назвать себя счастливчиками и рассчитывать на помощь высших сил, читайте в материале: Везунчики по жизни: названы знаки с сильным ангелом-хранителем.

Астрологи выделили четыре самых больших всезнайки гороскопа, которых сложно переспорить. Лучше и не стараться, ведь они считают свои мысли истиной в последней инстанции.

Овен

Импульсивные эксцентричные Овны, обладают еще и завидным упрямством. Лучше не пробовать пытаться переубедить в чем-то этого представителя знака стихии Огня – приняв решение, они никогда его не меняют. Овны до последнего будут отстаивать свою точку зрения, и их совершенно не волнует какое впечатление они производят на окружающих.

Телец

Один из самых упертых представителей зодиакального круга. С таким долго не поспоришь, а найти компромисс, если он не учитывает интересов Тельца – миссия невыполнима. Они привыкли все делать по-своему и ни под кого не подстраиваться.

Лев

Спорить со Львом – удовольствие сомнительное. А если вы еще и позволили неосторожную критику в его адрес, считай проиграли. Критика и замечания – это большой удар по царственному эго представителей знака, ведь никто не может быть умнее царя. Львы ни на секунду не сомневаются в своей правоте и даже если не правы виртуозно переведут стрелки на кого-нибудь другого. Точка зрения оппонентов редко интересует этот зодиак.

Козерог

Не согласившись с мнением Козерога можно нажить себе кровного врага. Эти люди не привыкли, что их точка зрения может быть поставлена под сомнение. Особенно если дело касается их профессиональной деятельности. Они большие трудоголики и болезненно могут воспринимать критику своих способностей и достижений.

Читайте также:

viber
Лев Овен Телец Козерог гороскоп 2022
Реклама
Популярное
Идет новая фаза войны: астролог рассказала, как солнечное затмение резко повлияет на УкраинуИдет новая фаза войны: астролог рассказала, как солнечное затмение резко повлияет на Украину Гороскоп Таро на неделю 2-8 мая: Близнецам – деньги, Весам – осуществление желаний, Рыбам – подсказки судьбыГороскоп Таро на неделю 2-8 мая: Близнецам – деньги, Весам – осуществление желаний, Рыбам – подсказки судьбы Солнечное затмение 30 апреля ударит по "палачу Алеппо" Дворникову и всей России - прогноз астрологаСолнечное затмение 30 апреля ударит по "палачу Алеппо" Дворникову и всей России - прогноз астролога "Всех убивать - детей и женщин": оккупанты планируют "вытравить" всю Украину"Всех убивать - детей и женщин": оккупанты планируют "вытравить" всю Украину Потап заступился за Джоли перед обнаглевшей КанделакиПотап заступился за Джоли перед обнаглевшей Канделаки
Поддержите Главред

Последние новости

02:37

"Два мнения - мое и неправильное": названы знаки, с которыми бесполезно спорить

02:02

Грозы, прохлада и даже мороз: синоптик рассказал о погоде в Украине на "майские"

01:30

Развал России: РФ может вернуться в границы Московского княжества - ученый

00:51

Приметы на 2 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:27

Почему пока не может идти и речи об отмене санкций против России: ответ Зеленского

Реклама
00:08

Перемололи сотни орков: в результате удара ВСУ под Изюмом уничтожено 30 офицеров РФВидео

01 мая, воскресенье
23:58

В России разгорелся скандал: путинский Киркоров очнулся и сделал громкое заявлениеВидео

23:55

Лавров признался, планируется ли завершение войны до 9 мая

23:39

Россия разработала четкий план нападения на Молдову - The TimesВидео

23:22

"Бомжи с автоматами и наемнички всякие": Арестович раскрыл сценарий нового наступления РоссииВидео

22:52

После завершения эвакуации орки снова открыли огонь по "Азовстали" - НацгвардияВидео

22:48

"Увидела, что у меня нет ног": медик из Лисичанска рассказала, как выжила после взрываВидео

22:17

Линия боестолкновений находится в 50 км от Кривого Рога - ОВАВидео

22:17

Зеленский раскрыл детали нового этапа эвакуации из Мариуполя и назвал срокиВидео

21:50

Удар по командному пункту РФ под Изюмом: Герасимова срочно эвакуировали в Москву – CITВидео

21:44

Враг готовит наступление на Днепропетровскую область - ЗеленскийВидео

21:29

Ребенка примотали к маме вместе с миной: оккупанты зверски убили украинкуВидео

21:13

Начнется эскалация и новая атака РФ: астролог назвала месяц и самый опасный период войны в УкраинеВидео

21:05

Наказание за агрессию: у Зеленского предупредили о "Нюрнберге 2.0" для верхушки РФВидео

20:51

Польша не поддержит мирное соглашение со сдачей украинских территорий РФ

Реклама
20:39

С ружьем против танков: на Черниговщине партизан устроил ад рашистам и погиб в неравном боюВидео

20:31

"Вы сами себя бомбите": в Латвии россиянка набросилась на украинку с ребенкомВидео

19:54

Украинцы массово возвращаются домой: на западных пунктах пропуска аншлаг

19:50

Паника в Крыму: Гиркин предупредил об ударе ВСУ и уничтожении путинского мостаФото

19:36

США хотят отправить своих военных в Украину: резолюцию внесли в Конгресс

19:36

Отказ Европы от газа: почему Россия откатится на 80 лет назадмнение

19:15

Орки пошли на штурм на четырех направлениях: получили по зубам и отползли с потерямиВидео

18:53

Диверсия в России: под Курском подорвали железнодорожный мостВидео

18:49

Путин готовит важное заявление к 9 мая о судьбе "ДНР" и "ЛНР"Видео

18:42

Нацгвардия на Киевщине в жестоких боях захватила серьезные трофеи у оккупантов: свежие фото

18:21

Украина "поплывет": синоптики предупредили о резкой смене погоды и похолоданииВидео

17:54

Кабаева родила Путину двух сыновей: СМИ раскрыли подробности и возраст детей диктатораВидео

17:54

Началась эвакуация гражданских с Азовстали: Зеленский раскрыл подробностиВидео

17:33

Болезнь Путина стремительно прогрессирует, необходима операция: СМИ назвали имя преемникаВидео

17:26

Украинцам надоело жить в стране побежденныхмнение

17:24

Путин шантажирует Европу: Газпром грозится уже с 21 мая зарубить поставки газа в страны ЕСВидео

17:22

Привезли Джоли, чтобы отвлечь мир от "Азовстали": в РФ Захарова выдала бредовую идею

17:20

Известная украинская певица показала, что осталось от ее квартиры после ракетного удара по КиевуВидео

16:54

"Это война": под Белгородом гремят взрывы, в небе засекли вертолетыВидео

16:26

Под Харьковом ранен начальник Генштаба Вооруженных сил России Герасимов – журналистВидео

Реклама
16:18

Ретроградный Меркурий 10 мая – 3 июня: что нужно сделать, чтобы привлечь удачу

16:09

Если РФ попробует бросить десант в Приднестровье, ВСУ будут сбивать их самолеты – Одесская ОВАВидео

15:58

Рашистов отправили в ад: на Луганщине нацгвардейцы уничтожили экипаж танка РФВидео

15:31

Российская армия проиграла свою "Курскую дугу" Украинемнение

15:29

Груз 200 для Забайкалья: ВСУ уничтожили командира роты глубинной разведки РФ

15:18

"Я готова на эти жертвы": Полякова согласна петь на украинском и поддержала запрет российской музыки

15:12

Немецкое оружие для Киева не вызовет Третью мировую, ведь та уже началась - посол Украины в ФРГВидео

15:10

День семьи 2022: дата праздника, сердечные поздравления и картинки

14:45

Потап заступился за Джоли перед обнаглевшей Канделаки

14:12

Анджелина Джоли сама пожелала приехать в Украину: в ООН "открестились" от визита актрисы

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять