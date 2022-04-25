Везунчики по жизни: названы знаки с сильным ангелом-хранителем

Гороскоп на май 2022 - знаки с сильным ангелом-хранителем / ua.depositphotos.com

Три знака зодиака могут рассчитывать на покровительство высших сил. Ангел-хранитель надежно защищает их от жизненных неурядиц и отводит неприятности и беды.

Гороскоп на май 2022 расскажет, кому из знаков посчастливится укрепить материальное положение, а кто встретит человека, который перевернет их жизнь с ног на голову.

Астрологи назвали самых больших счастливчиков по знаку зодиака. Им всегда удается выходить сухими из воды и преодолевать трудности.

Близнецы

Представители воздушной стихии открытые и общительные люди. Они с легкостью заводят новые знакомства, и способны очаровать собеседников не прилагая особых усилий. Это помогает знаку достигать высот в любой сфере. Их также отличает решительность и стремление к риску. Они часто получают подсказки судьбы, которые помогают принять правильное решение и избежать фатальных ошибок. Они не прочь проманипулировать окружающими, но в них самих есть "детектор лжи", который помогает вычислять людей с нечистыми намерениями.

Дева

Самые большие перфекционисты зодиакального круга Девы всегда привыкли доводить начатое до конца и добиваться желаемого. Их рассудительность и способность экономить позволяет сколотить большой капитал и чувствовать себя уверенно даже в самые неопределенные времена. Ангел-хранитель всегда направляет этот знак на верный путь и обеспечивает сильную защиту от неприятностей. Интуиция Дев – это подсказки свыше, которые помогают уберечься от бед.

Стрелец

Динамичные Стрельцы не привыкли сидеть на месте и сетовать на превратности судьбы. Они уверенны, что все в их руках. Непробиваемый оптимизм знака стихии огня помогает добиваться им головокружительных успехов и не пасовать перед трудностями. Очень часто на пути Стрельцов встречаются люди, которые могут направить на правильный путь. Судьба часто преподносит этим людям щедрые подарки, их можно назвать настоящими везунчиками.

Читайте также: