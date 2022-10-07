Почему никогда нельзя пить чай с ложкой в чашке: запреты, о которых никто не знал

Как обычный чай может привлечь неприятности и беды в дом.
Чай - уникальный напиток, который есть в каждом доме. Без чая не обходится ни одно застолье. Многие пьют чай каждый день, иногда, и по 2-3 кружки в день.
Главред расскажет приметы о чае, которые никогда не стоит нарушать.
Как говорят специалисты, если пить чай в треснувшей чашке, то можно привлечь беды в дом.
Если вы привыкли пить чай с ложкой в чашке, то можно не рассчитывать на крупный заработок. Также можно привлечь неудачу и проблемы.
Нельзя пить чай из ложки. Такая привычка приносит людям одни долги.
Никогда нельзя допивать чай из чужой кружки. Таким образом вы привлекаете к себе все проблемы человека.
Хорошая примета, если вы случайно пролили чай на себя. Можно ждать приятные новости и успех на работе.
Приметы про чай
- Если вы утром случайно поперхнулись от чая, то будут хорошие новости в этот день.
- Выпили слишком горячий чай и обожгли язык, то ждать невероятных перемен.
- Если разбавили черный чай холодной водой, то ждать ссоры с мужем.
- Если разбавили водой зеленый чай, то ждать неудач. Если положить в чай соль, а не сахар, то можно ждать приятных новостей.
- Если разлили чай на стол, то ждать убытки и неприятности в доме.
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Автор: Маша Тупченко