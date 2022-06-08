Доверяй, но проверяй: 4 знака зодиака, которые контролируют каждый шаг партнера

Гороскоп на июнь - топ 4 знака, которые склонны к контролю в отношениях / depositphotos.com/

Доверие — один из главных столпов любых отношений. Без присутствия доверия любые отношения или связи рухнут. Проблемы с доверием могут легко вызвать чувства ревности, незащищенности и предательства. Однако эти четыре представителя зодиакального круга могут контролировать свою вторую половинку с поводом и без.

О том, что может стать причиной расставания для каждого из закорв, читайте в материале: Любовь прошла: что может заставить знаки зодиака порвать с любимыми.

Четыре знака зодиака никогда не могут полностью расслабиться в отношениях, они должны знать о каждом шаге своего партнера.

Овен

Будучи чрезвычайно любопытным и импульсивным, Овен может сказать вслух все, что угодно, в лицо. Более того, они не очень легко доверяют своему партнеру, даже если состоят в длительных отношениях. Овен известен тем, что создает в своей голове фальшивые сценарии и просматривает каждое слово или ситуацию на очень глубоком уровне. Даже если они найдут мельчайшую деталь о своем партнере, которая абсолютно не соответствует действительности, они доберутся до сути, выбрав путь любопытства.

Рак

Раки - одни из самых эмоциональных и чувствительных знаков зодиакального круга. Им важно сохранять связь со своими любимыми даже когда те не рядом. Будучи полными романтиками и теми, кто верит в понятие глубокой любви, рак поддерживает большую эмоциональную неуверенность, которая держит их в страхе разрыва. Одни ставят любовь и чувства на наивысший пьедестал и малейшее изменение в отношении их партнера может заставить этих людей "включить шпиона".

Лев

Импульсивные, эмоциональные Львы движимые Солнцем в любви руководствуются велением сердца, а не разума. И когда логики людям этого знака может недоставать, на ее место может прийти безудержная фантазия и нарисовать ужасные картины супружеской неверности. Это может сделать Львов подозрительными и заставить проверять телефон и придираться к каждой мелочи.

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Весы

Весы по своей натуре не самый уверенный знак гороскопа. Они постоянно сомневаются не только в себе, но и в окружающих. Независимо от того, сколько раз их партнер заверяет их в своем доверии и любви, часть из них продолжает стоять на грани неуверенности. Более того, они придерживаются принципа "честность — лучшая политика" и всегда остаются очень осторожными, следуя тактике шпионажа, поскольку они не любят извиняться перед своим партнером, если допустили ошибку.

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