Любовь прошла: что может заставить знаки зодиака порвать с любимыми

Гороскоп на июнь 2022 - что может заставить знаки расстаться / depositphotos.com/

От любви до ненависти – один шаг. В одно мгновение бабочки в животе могут превратиться в колючих ежиков, и для каждого из знаков зодиака на это может быть своя причина. Какие поступки второй половинки могут разочаровать представителей зодиакального круга?

О том, что приготовил знакам первый месяц лета, читайте в материале: Гороскоп на июнь 2022 для всех знаков зодиака: Весам – неожиданные деньги, Стрельцам – зависть.

Астрологи выделили проступки, которые никогда не смогут простить представители зодиакального круга. И скорее всего после этого отношения закончатся расставанием.

Овен

Представители знака стихии огня могут прощать партнеру многие прегрешения. Их самоотдача в любви неимоверная, они стремятся окружить свою вторую половинку заботой. Однако они никогда не простят измены. Поход "налево" станет для Овнов слишком болезненным. Это всегда будет стоять между ими и партнером.

Телец

Для Тельцов в отношениях очень важно, чтобы вторая половинка полностью разделяла их интересы и жизненные ценности. Их партнер должен понимать и разделять все планы и идеи знака. Иначе дело грозит обернуться разногласиями и дойти до расставания.

Близнецы

Легкие и общительные Близнецы всегда находятся в поисках ярких эмоций и впечатлений. Рутина может быстро утомить их. Долго терпеть уныние люди этого знака просто не способны. Старайтесь вместе разукрашивать серость этих будней и не давайте друг другу заскучать.

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Рак

Нежные и чувствительные Раки на дух не переносят людей, у которых нет доброты в сердце. Отношения с этими людьми будут обречены, если партнер не проявляет сочувствия и сострадания. Раки не смогут долго протянуть в такой обстановке.

Лев

Царственные Львы в отношениях больше всего ценят равенство. Разделение домашних обязанностей и взаимопомощь – это то, к чему стремятся представители знака. Они не потерпят бездельников и уж точно не собираются "нянчить" повзрослевших сыночков и доченек.

Дева

Для Дев в отношениях на первый план выходит взаимное доверие. Если вы обманули людей этого знака даже в какой-то мелочи, они сразу разорвут отношения. Никогда не заставляйте их сомневаться в вас.

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Весы

Свободолюбивые и своенравные Весы терпеть не могут ограничений. И в партнере ценят схожую позицию. Им не придется по душе, когда кто-то будет загонять их в рамки правил и социальных норм.

Скорпион

Для страстных и чувственных Скорпионов большое значение имеет выражение чувств его второй половинки. Они требуют максимальной самоотдачи в отношениях и не потерпят холодности и безразличия. Такое поведение может быстро охладить пыл Скорпионов и их чувства.

Стрелец

Активные и динамичные Стрельцы совершенно не потерпят ограничения своей драгоценной свободы. Они привыкли делать, что пожелают и с началом отношений не собираются себя в чем-то ограничивать. Партнерам со схожими ценностями с ними будет легко, всем остальным придется пережить немало стресса и разочарований, прежде чем дело дойдет до расставания.

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Козерог

Козероги – заядлые трудоголики гороскопа. На первом, втором и третьем месте у них всегда работа и карьера. В любимое дело они привыкли вкладывать максимум сил и энергии. Чтобы отношения с Козерогом пришли к завершению, нужно почаще упрекать его в том, что у него нет времени ни на что, кроме работы.

Водолей

Представители знака стихии воздуха склонны проявлять свою любовь к партнеру даже в мелочах. Эти люди могут простить многие вещи и даже неверность. Однако Водолеи никогда не смогут смириться с эмоциональной холодностью партнера. Если вы скупы на проявление чувств, для Водолеев это неприемлемо.

Рыбы

Все чувства Рыб может убить обычная скука. Для этого знака зодиака важно, чтобы дни не просто сменяли друг друга, но и чем-то отличались. Романтика в отношениях также немаловажна для этих людей.

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