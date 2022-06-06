УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Любовь прошла: что может заставить знаки зодиака порвать с любимыми

6 июня 2022, 16:51

Кому из знаков нельзя ограничивать свободу, а кто не потерпит скуки в отношениях.

Гороскоп июнь 2022
Гороскоп на июнь 2022 - что может заставить знаки расстаться / depositphotos.com/

От любви до ненависти – один шаг. В одно мгновение бабочки в животе могут превратиться в колючих ежиков, и для каждого из знаков зодиака на это может быть своя причина. Какие поступки второй половинки могут разочаровать представителей зодиакального круга?

О том, что приготовил знакам первый месяц лета, читайте в материале: Гороскоп на июнь 2022 для всех знаков зодиака: Весам – неожиданные деньги, Стрельцам – зависть.

Астрологи выделили проступки, которые никогда не смогут простить представители зодиакального круга. И скорее всего после этого отношения закончатся расставанием.

Овен

Представители знака стихии огня могут прощать партнеру многие прегрешения. Их самоотдача в любви неимоверная, они стремятся окружить свою вторую половинку заботой. Однако они никогда не простят измены. Поход "налево" станет для Овнов слишком болезненным. Это всегда будет стоять между ими и партнером.

Телец

Для Тельцов в отношениях очень важно, чтобы вторая половинка полностью разделяла их интересы и жизненные ценности. Их партнер должен понимать и разделять все планы и идеи знака. Иначе дело грозит обернуться разногласиями и дойти до расставания.

Близнецы

Легкие и общительные Близнецы всегда находятся в поисках ярких эмоций и впечатлений. Рутина может быстро утомить их. Долго терпеть уныние люди этого знака просто не способны. Старайтесь вместе разукрашивать серость этих будней и не давайте друг другу заскучать.

Читайте такжеДеньги будут литься рекой: 4 знака зодиака ждет богатство в июне 2022

Рак

Нежные и чувствительные Раки на дух не переносят людей, у которых нет доброты в сердце. Отношения с этими людьми будут обречены, если партнер не проявляет сочувствия и сострадания. Раки не смогут долго протянуть в такой обстановке.

Лев

Царственные Львы в отношениях больше всего ценят равенство. Разделение домашних обязанностей и взаимопомощь – это то, к чему стремятся представители знака. Они не потерпят бездельников и уж точно не собираются "нянчить" повзрослевших сыночков и доченек.

Дева

Для Дев в отношениях на первый план выходит взаимное доверие. Если вы обманули людей этого знака даже в какой-то мелочи, они сразу разорвут отношения. Никогда не заставляйте их сомневаться в вас.

Читайте такжеИсполнение желаний, счастье в любви и дом полная чаша: три знака зодиака станут баловнями судьбы в июне 2022

Весы

Свободолюбивые и своенравные Весы терпеть не могут ограничений. И в партнере ценят схожую позицию. Им не придется по душе, когда кто-то будет загонять их в рамки правил и социальных норм.

Скорпион

Для страстных и чувственных Скорпионов большое значение имеет выражение чувств его второй половинки. Они требуют максимальной самоотдачи в отношениях и не потерпят холодности и безразличия. Такое поведение может быстро охладить пыл Скорпионов и их чувства.

Стрелец

Активные и динамичные Стрельцы совершенно не потерпят ограничения своей драгоценной свободы. Они привыкли делать, что пожелают и с началом отношений не собираются себя в чем-то ограничивать. Партнерам со схожими ценностями с ними будет легко, всем остальным придется пережить немало стресса и разочарований, прежде чем дело дойдет до расставания.

Читайте такжеГороскоп Таро на июнь 2022: Львам – исполнение желаний, Скорпионам – важные новости

Козерог

Козероги – заядлые трудоголики гороскопа. На первом, втором и третьем месте у них всегда работа и карьера. В любимое дело они привыкли вкладывать максимум сил и энергии. Чтобы отношения с Козерогом пришли к завершению, нужно почаще упрекать его в том, что у него нет времени ни на что, кроме работы.

Водолей

Представители знака стихии воздуха склонны проявлять свою любовь к партнеру даже в мелочах. Эти люди могут простить многие вещи и даже неверность. Однако Водолеи никогда не смогут смириться с эмоциональной холодностью партнера. Если вы скупы на проявление чувств, для Водолеев это неприемлемо.

Рыбы

Все чувства Рыб может убить обычная скука. Для этого знака зодиака важно, чтобы дни не просто сменяли друг друга, но и чем-то отличались. Романтика в отношениях также немаловажна для этих людей.

Читайте также:

Близнецы Рак Весы Лев Стрелец Рыбы Водолей Овен Телец Дева Скорпион Козерог гороскоп 2022
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:59

В РФ "пригорает" из-за поставок западных РСЗО: грозят новыми ударами по Украине

16:59

Украина готовится ко всем сценариям: Зеленский оценил вероятность новой атаки РФ с БеларусиВидео

16:58

Принцесса Евгения впервые показала лицо полуторагодовалого правнука Елизаветы IIВидео

16:51

Любовь прошла: что может заставить знаки зодиака порвать с любимымиВидео

16:35

Запад начал уставать от санкций против РФ, а это выгодно Кремлю – Bloomberg

Реклама
16:35

ВСУ отразили атаку рашистов на Славянском направлении: враг отброшенВидео

16:33

Бои не прекращаются: Зеленский назвал два самых опасных региона в УкраинеВидео

16:12

Зеленский раскрыл подробности визового режима с РФВидео

16:01

Россия утратила контроль над частью Черного моря: ВСУ отбросили ЧФ РФ более чем на 100 км от береговВидео

15:58

Внеочередные выборы и смена президента: в РФ назвали неожиданного преемника ПутинаВидео

15:47

"Сберечь жизнь внутри меня": Тодоренко сбежала из России накануне родовВидео

15:40

Слово "холера" звучит в городе: русские закрывают Мариуполь на карантин - советник мэраВидео

15:29

Прямой наводкой по вражеским кораблям: ВСУ вооружат шведскими ракетными системами RBS-17Видео

15:17

Приметы на 7 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:16

На проигрыше Кремль не остановится, или Почему слабая Россия все равно будет опасноймнение

15:12

Самое вкусное и быстрое варенье из клубники из 3 ингредиентов: простой рецептВидео

15:12

Башня взлетела вверх: ВСУ на Харьковщине эпично разбили российский танкВидео

15:09

"Не переношу ничего с "той" стороны": Цибульская пояснила, почему не верит ГалкинуВидео

14:57

Нельзя верить словам Путина, что РФ не использует торговые пути для атаки на Одессу – КулебаВидео

14:54

В России грозятся перебросить войска ОДКБ на оккупированные территории УкраиныВидео

Реклама
14:50

В приграничной Курской области обстреляли большое село: взрывы и пожары

14:31

Украинские защитники выбили врага с позиций на Запорожье: опубликованы кадры ближнего бояВидео

14:30

Путин начинает говорить о транзите власти, чтобы завершить дело всей своей жизни - ЖдановВидео

14:14

В России хам-"патриот" набросился на мальчишку с желто-синим рюкзакомВидео

14:13

Россия разразилась ядерными угрозами "предательской Европе": Подоляк высмеял слова РогозинаВидео

14:08

Исполнение желаний, счастье в любви и дом полная чаша: три знака зодиака станут баловнями судьбы в июне 2022

14:05

"Россия им нужна целой": США затягивают поставки оружия Украине - ЖдановВидео

13:58

Певица Жасмин считает войну в Украине шансом нажиться: "не стыдно, что я из России"

13:39

Троицкая родительская суббота в 2022 году – дата, традиции и запреты дня

13:38

"Путинист" Охлобыстин вступился за Фандеру, которая вывесила украинcкий флаг

13:29

Рашисты пытались прорваться в Изюм: ВСУ отбили атаку и разгромили оккупантовВидео

13:26

Запад передает Украине HIMARS: на что положила глаз Россиямнение

13:19

Украина получит от Великобритании мощные ракетные системы M270 - ДжонсонВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 7 июня 2022: Ракам – удивительные совпадения, Весам – семейные проблемы, Скорпионам – деньгиВидео

12:59

Бинты и медицинские жгуты дедушек: что входит в "современную" аптечку солдата "второй армии мира"Видео

12:58

Люди в Мариуполе падают в обмороки, ожидая "помощь" от оккупантов: еду получает только каждый пятыйВидео

12:57

Гауляйтер Херсона грезит захватом РФ Николаева и Очакова – в Одессе резко ответили коллаборантуВидео

12:56

В Херсоне приспешник русских Сальдо побрызгал мечтами о захвате Очакова и Николаева

12:13

Еле унес ноги от ВСУ: на Запорожье ранили замкомандира спецполка Кадырова

12:11

Украинские бойцы ликвидировали капитана оккупантов из депрессивной русской глубинки

Реклама
12:03

Выпускной вальс на фоне разрушенной школы: в Харькове выпускники растрогали своим танцемВидео

11:39

Когда Троица 2022 в Украине: дата, традиции дня, выходной

11:39

Солист Imagine Dragons на концерте поднял подаренный беженкой из Харькова украинский флагВидео

11:32

Лукашенко почти "сломался", или Почему возможен новый поход Путина на Киевмнение

11:14

"У них тактика выжженной земли": ситуация в Северодонецке ухудшилась - ГайдайВидео

11:10

"Республика Корея может принять участие в послевоенном восстановлении Украины", - Елена Шуляк

10:59

Ставки на этой войне растут: как западные РСЗО изменят войну Украины и РФ - Sky NewsВидео

10:49

США не разорвут отношения с РФ полностью: "нужно сохранить базовые вещи" - посолВидео

10:24

Украина может полностью отказаться от импорта газа: глава ГТС сообщил подробности

10:15

Нереальное везение в деньгах и сказочная удача: 3 знака могут разбогатеть и добиться успеха в ближайшие годы

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять