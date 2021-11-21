Доступные сезонные овощи и фрукты, которые обязательно должны быть в вашем холодильнике зимой

Какие продукты лучше всего есть зимой / goodfon.ru

На холоде все процессы организма замедляются, чтобы сохранить естественное тепло, а тело переходит в режим "энергосбережения". Таким образом, оно сигнализирует о необходимости найти новые источники энергии.

Одним из таких есть еда. Питаясь правильно, можно не бояться зимы, тяжелых простуд и зимней прибавки в весе. Нутрициолог Оля Усенко подготовила список самых полезных продуктов, которые обязательно регулярно должны быть в вашем холодильнике.

Какие сезонные овощи и фрукты выбирать

Овощи:

Белокочанная капуста

Брокколи

Цветная капуста

Пекинская капуста

Морковь

Свёкла

Грибы

Лук

Чеснок

Лук шалот

Тыква

Репа

Зеленый лук.

Фрукты:

Яблоки

Груши

Даты

Бананы

Мандарины

Апельсины

Памело

Виноград.

Разнообразьте свой рацион сезонными овощами и фруктами / depositphotos

Ранее Ольга Усенко у себя в инста-блоге рассказала, что прихватить с собой на работу, чтобы быть сытым и полным энергии без ущерба для организма.