Доступные сезонные овощи и фрукты, которые обязательно должны быть в вашем холодильнике зимой

С приходом зимы человек должен питаться разнообразно и калорийно, чтобы сохранять энергию и не мерзнуть.
На холоде все процессы организма замедляются, чтобы сохранить естественное тепло, а тело переходит в режим "энергосбережения". Таким образом, оно сигнализирует о необходимости найти новые источники энергии.
Одним из таких есть еда. Питаясь правильно, можно не бояться зимы, тяжелых простуд и зимней прибавки в весе. Нутрициолог Оля Усенко подготовила список самых полезных продуктов, которые обязательно регулярно должны быть в вашем холодильнике.
Какие сезонные овощи и фрукты выбирать
Овощи:
- Белокочанная капуста
- Брокколи
- Цветная капуста
- Пекинская капуста
- Морковь
- Свёкла
- Грибы
- Лук
- Чеснок
- Лук шалот
- Тыква
- Репа
- Зеленый лук.
Фрукты:
- Яблоки
- Груши
- Даты
- Бананы
- Мандарины
- Апельсины
- Памело
- Виноград.
Ранее Ольга Усенко у себя в инста-блоге рассказала, что прихватить с собой на работу, чтобы быть сытым и полным энергии без ущерба для организма.
Автор: Денис Пономаренко