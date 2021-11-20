От орехов до сушеных водорослей: ТОП-20 здоровых перекусов для офиса

Что прихватить с собой на работу, чтобы быть сытым и полным энергии без ущерба для организма? Узнайте на Главреде.
Наличие здоровых перекусов и снеков в офисе – это ключ к тому, чтобы оставаться на плаву и сосредоточиться, когда вам это нужно больше всего. Идеальный сценарий питания на работе – сбалансированный обед + несколько перекусов в течение дня.
При этом, согласитесь, мало кто следит за тем, что и в каком количестве ест в течение дня. И, наверное, все догадываются, что такой подход – плохая идея. Отечественный диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко у себя в инста-блоге рассказала, что же прихватить с собой на работу, чтобы быть сытым и полным энергии без ущерба для организма.
20 идей здоровых перекусов
- Орехи и сухофрукты
- Фрукты и орехи
- Сухофрукты и шоколад
- Фрукты и шоколад
- Шоколад и орешки
- Яблоки и арахисовая паста без сахара
- Гранола с йогуртом
- Батончик из гранолы
- Йогурт и орехи с сухофруктами
- Йогурт и орехи с фруктами
- Фруктовые и овощные чипсы
- Орехи в черном шоколаде
- Сыр и фрукты
- Смузи
- Протеиновый батончик
- Хумус и овощные палочки
- Вяленое мясо
- Сушеные водоросли
- Здоровые чипсы
- Хлебцы
И это лишь часть нужных вариантов. Их может быть в разы больше и это отличный вариант для того, чтобы не сорваться на рабочем месте на фастфуд.
Ранее Главред рассказывал как быстро приготовить мега сытный и вкусный завтрак – яичные маффины в духовке. Такой завтрак станет идеальным перекусом, который можно взять с собой, ведь яичные маффины вкусные как теплые, так и холодные.