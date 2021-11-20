От орехов до сушеных водорослей: ТОП-20 здоровых перекусов для офиса

Что перекусить на работе / Униан

Наличие здоровых перекусов и снеков в офисе – это ключ к тому, чтобы оставаться на плаву и сосредоточиться, когда вам это нужно больше всего. Идеальный сценарий питания на работе – сбалансированный обед + несколько перекусов в течение дня.

При этом, согласитесь, мало кто следит за тем, что и в каком количестве ест в течение дня. И, наверное, все догадываются, что такой подход – плохая идея. Отечественный диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко у себя в инста-блоге рассказала, что же прихватить с собой на работу, чтобы быть сытым и полным энергии без ущерба для организма.

20 идей здоровых перекусов

Орехи и сухофрукты Фрукты и орехи Сухофрукты и шоколад Фрукты и шоколад Шоколад и орешки Яблоки и арахисовая паста без сахара Гранола с йогуртом Батончик из гранолы Йогурт и орехи с сухофруктами Йогурт и орехи с фруктами Фруктовые и овощные чипсы Орехи в черном шоколаде Сыр и фрукты Смузи Протеиновый батончик Хумус и овощные палочки Вяленое мясо Сушеные водоросли Здоровые чипсы Хлебцы

И это лишь часть нужных вариантов. Их может быть в разы больше и это отличный вариант для того, чтобы не сорваться на рабочем месте на фастфуд.

Здоровый перекус на работе – хорошая идея / Womenlikes

Ранее Главред рассказывал как быстро приготовить мега сытный и вкусный завтрак – яичные маффины в духовке. Такой завтрак станет идеальным перекусом, который можно взять с собой, ведь яичные маффины вкусные как теплые, так и холодные.