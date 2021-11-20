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От орехов до сушеных водорослей: ТОП-20 здоровых перекусов для офиса

20 ноября 2021, 03:15

Что прихватить с собой на работу, чтобы быть сытым и полным энергии без ущерба для организма? Узнайте на Главреде.

Удаленная работа
Что перекусить на работе / Униан

Наличие здоровых перекусов и снеков в офисе – это ключ к тому, чтобы оставаться на плаву и сосредоточиться, когда вам это нужно больше всего. Идеальный сценарий питания на работе – сбалансированный обед + несколько перекусов в течение дня.

При этом, согласитесь, мало кто следит за тем, что и в каком количестве ест в течение дня. И, наверное, все догадываются, что такой подход – плохая идея. Отечественный диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко у себя в инста-блоге рассказала, что же прихватить с собой на работу, чтобы быть сытым и полным энергии без ущерба для организма.

20 идей здоровых перекусов

  1. Орехи и сухофрукты
  2. Фрукты и орехи
  3. Сухофрукты и шоколад
  4. Фрукты и шоколад
  5. Шоколад и орешки
  6. Яблоки и арахисовая паста без сахара
  7. Гранола с йогуртом
  8. Батончик из гранолы
  9. Йогурт и орехи с сухофруктами
  10. Йогурт и орехи с фруктами
  11. Фруктовые и овощные чипсы
  12. Орехи в черном шоколаде
  13. Сыр и фрукты
  14. Смузи
  15. Протеиновый батончик
  16. Хумус и овощные палочки
  17. Вяленое мясо
  18. Сушеные водоросли
  19. Здоровые чипсы
  20. Хлебцы

И это лишь часть нужных вариантов. Их может быть в разы больше и это отличный вариант для того, чтобы не сорваться на рабочем месте на фастфуд.

Диета
Здоровый перекус на работе – хорошая идея / Womenlikes

Ранее Главред рассказывал как быстро приготовить мега сытный и вкусный завтрак – яичные маффины в духовке. Такой завтрак станет идеальным перекусом, который можно взять с собой, ведь яичные маффины вкусные как теплые, так и холодные.

viber
здоровый образ жизни перекус удаленная работа
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