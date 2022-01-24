Достаток и денежное благополучие: знаки, которых в 2022 году неприятности обойдут стороной

Гороскоп на 2022 год - топ-5 знаков, кому повезет с деньгами / ua.depositphotos.com

Наступивший 2022 год принесет перемены для многих представителей зодиакального небосвода. Однако только пять смогут рассчитывать на финансовое благополучие и улучшение материального положения.

Китайский гороскоп на 2022 год расскажет, кому из представителей восточного гороскопа повезет в любых начинаниях, а кому придется приложить все усилия, чтобы воплотить задуманное.

По мнению астрологов, всего пять знаков зодиака в год Тигра смогут заручиться поддержкой фортуны в денежных вопросах. В 2022 году их минуют финансовые затруднения, а дом будет полной чашей.

Овен

Этот год будет удачным для Овнов в карьерном плане. Вы сможете продемонстрировать свои профессиональные навыки и убедить начальство, что заслуживаете повышения по служебной лестнице. Новая должность, несомненно, укрепит ваши финансовые позиции и поможет почувствовать себя более уверенно. Чтобы удача не покидала вас, тщательно обдумывайте каждое решение, не торопитесь с выводами.

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Скорпион

В год Тигра Скорпионам также улыбнется удача. Ваши профессиональные достижения принесут свои плоды. Чтобы улучшить свое материальное благосостояние и увеличить доход, необходимо чаще прислушиваться к советам вышестоящих. Кроме того, в этом году особое внимание стоит уделить расширению круга деловых знакомств.

Стрелец

Новый год 2022 предоставит Стрельцам перспективы карьерного роста. Ваши инициативность и целеустремленность проторят вам дорожку к успеху и желаемой должности. Новая позиция благоприятным образом скажется на росте вашего заработка. Не исключено, что вам получится найти новые источники прибыли или подработки, которые принесут неплохой доход.

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Козерог

Козероги могут рассчитывать на кардинальные изменения в профессиональном плане в средине года. Это может быть смена места работы или повышение в должности. В любом случае, предложения будут выгодными и принесут рост финансового благосостояния, которое позволит отправиться в отпуск или сделать крупную покупку.

Водолей

В профессиональном плане Водолеев ждут неплохие бонусы. Это может быть как повышение зарплаты, так и заключение выгодных сделок, которые напрямую отразятся на вашем доходе. Самый удачный месяц для заключения новых контрактов – апрель. Не упустите выгодные возможности.

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