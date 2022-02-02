Достаток и благополучие или непредвиденные расходы: денежный календарь на февраль 2022

Лунный календарь на февраль 2022 - денежные дни / depositphotos.com/

Когда в феврале нельзя одалживать деньги, а когда стоит воздержаться от необязательных покупок. Как правильно обращаться с деньгами в определенные фазы Луны, чтобы приумножить благосостояние и привлечь благополучие в дом.

Лунный календарь на февраль 2022 расскажет, в какие дни можно заручиться поддержкой фортуны во всех начинаниях, а в какой – лучше оставаться дома.

Самый короткий месяц года спрятал в себе дни, когда можно заручиться финансовой удачей. Отдав долг в правильный день или совершив крупную покупку можно привлечь энергию денег в дом. Однако есть и дни, когда любые операции с финансами могут навлечь неприятности.

Дни, когда нельзя давать в долг - 17, 26 февраля.

Давать в долг можно 5 февраля.

Рассчитываться со своими долгами лучше всего 23 февраля.

Отдавать долги не стоит 19 февраля.

Брать в долг не стоит 17 февраля.

Пересчитывать деньги – 10 февраля.

Покупать подарки – 3, 4, 5 февраля.

Покупать кошелек – 2, 7, 9 февраля.

1 февраля – в этот день может появиться соблазн купить все и сразу. И это не означает, что покупки окажутся успешными. Чтобы избежать проблем, нужно умерить траты и совершать только необходимые покупки.

18 февраля – в этот день неприятных сюрпризов стоит ожидать от незнакомцев. Они могут иметь весьма корыстные цели. Проявите бдительность и аккуратность, чтобы избежать больших убытков.

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19 февраля – в этот день не стоит давать деньги в долг, сильно рискуете их никогда не увидеть. Расходы в этот день могут себя не оправдать, поэтому лучше воздержаться от покупок.

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21 февраля – в этот день не стоит тратить ни копейки. По возможности воздержитесь от любых финансовых операций. Любые новые начинания обречены на провал.

22 февраля – сегодня тратить деньги – не самое лучшее решение. Однако сутки подходят для того, чтобы взять взаймы. Не стоит покупать электронику, вы разочаруетесь.

24 февраля – вероятные незапланированные расходы, которые способны "потрясти" ваш бюджет. Однако постарайтесь не влезать в долги и связывать себя кредитами.

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26 февраля – не самый лучший день для решения финансовых вопросов. Не стоит тратить деньги без особой потребности, нельзя брать и давать в долг, это обернется проблемами.

28 февраля – не поддавайтесь искушению купить ту или иную вещь. Импульсивная покупка вас не порадует и вы почувствуете, что выбросили деньги на ветер.

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