УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Достаток и благополучие или непредвиденные расходы: денежный календарь на февраль 2022

2 февраля 2022, 18:07

Когда нельзя давать в долг, а когда - умерить траты.

Лунный календарь на февраль 2022
Лунный календарь на февраль 2022 - денежные дни / depositphotos.com/

Когда в феврале нельзя одалживать деньги, а когда стоит воздержаться от необязательных покупок. Как правильно обращаться с деньгами в определенные фазы Луны, чтобы приумножить благосостояние и привлечь благополучие в дом.

Лунный календарь на февраль 2022 расскажет, в какие дни можно заручиться поддержкой фортуны во всех начинаниях, а в какой – лучше оставаться дома.

Самый короткий месяц года спрятал в себе дни, когда можно заручиться финансовой удачей. Отдав долг в правильный день или совершив крупную покупку можно привлечь энергию денег в дом. Однако есть и дни, когда любые операции с финансами могут навлечь неприятности.

  • Дни, когда нельзя давать в долг - 17, 26 февраля.
  • Давать в долг можно 5 февраля.
  • Рассчитываться со своими долгами лучше всего 23 февраля.
  • Отдавать долги не стоит 19 февраля.
  • Брать в долг не стоит 17 февраля.
  • Пересчитывать деньги – 10 февраля.
  • Покупать подарки – 3, 4, 5 февраля.
  • Покупать кошелек – 2, 7, 9 февраля.

1 февраля – в этот день может появиться соблазн купить все и сразу. И это не означает, что покупки окажутся успешными. Чтобы избежать проблем, нужно умерить траты и совершать только необходимые покупки.

18 февраля – в этот день неприятных сюрпризов стоит ожидать от незнакомцев. Они могут иметь весьма корыстные цели. Проявите бдительность и аккуратность, чтобы избежать больших убытков.

Реклама

19 февраля – в этот день не стоит давать деньги в долг, сильно рискуете их никогда не увидеть. Расходы в этот день могут себя не оправдать, поэтому лучше воздержаться от покупок.

Читайте такжеОпасность на каждом шагу: названы дни февраля 2022, когда могут подстерегать неудачи

21 февраля – в этот день не стоит тратить ни копейки. По возможности воздержитесь от любых финансовых операций. Любые новые начинания обречены на провал.

22 февраля – сегодня тратить деньги – не самое лучшее решение. Однако сутки подходят для того, чтобы взять взаймы. Не стоит покупать электронику, вы разочаруетесь.

24 февраля – вероятные незапланированные расходы, которые способны "потрясти" ваш бюджет. Однако постарайтесь не влезать в долги и связывать себя кредитами.

Читайте такжеСказочное везение и исполнение желаний: для кого из знаков дата 22.02.2022 станет счастливой

26 февраля – не самый лучший день для решения финансовых вопросов. Не стоит тратить деньги без особой потребности, нельзя брать и давать в долг, это обернется проблемами.

28 февраля – не поддавайтесь искушению купить ту или иную вещь. Импульсивная покупка вас не порадует и вы почувствуете, что выбросили деньги на ветер.

Читайте также:

viber
лунный календарь гороскоп 2022
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 30 января 2022: Львам – деньги, Весам – зависть недругов, Водолеям – обманГороскоп на сегодня, 30 января 2022: Львам – деньги, Весам – зависть недругов, Водолеям – обман Гороскоп на сегодня, 2 февраля 2022: Львам – деньги, Весам – сплетни, Водолеям – вещие сныГороскоп на сегодня, 2 февраля 2022: Львам – деньги, Весам – сплетни, Водолеям – вещие сны Привлечете удачу, богатство и везение: приметы на февраль, которые предвещают бедуПривлечете удачу, богатство и везение: приметы на февраль, которые предвещают беду Бойня в Днепре: бывший боец НГУ рассказал, на кого мог "охотиться" РябчукБойня в Днепре: бывший боец НГУ рассказал, на кого мог "охотиться" Рябчук Сон с субботы на воскресенье: о чем предупреждает и будет ли он вещимСон с субботы на воскресенье: о чем предупреждает и будет ли он вещим
18:42

Кровавая бойня в Днепре: дочь погибшей Лебединец признали сиротой

18:32

"Сильный запах газа": в Кропивницком вспыхнула многоэтажка, есть жертва, пострадали дети

18:25

Умерла икона итальянского кино, актриса Моника Витти

18:25

Больные с кислородом: "Метинвест" оказал бесплатную помощь больницам Мариуполя и Покровска

18:25

Какой напиток может вызвать внезапную остановку сердца - ответ ученых

Реклама
18:21

"Мы никогда не скрывались": Кулеба заявил о готовности Украины к переговорам с РФВидео

18:07

Достаток и благополучие или непредвиденные расходы: денежный календарь на февраль 2022Видео

17:47

Выпустил в голову пули: загадочно погиб еще один нацгвардеец из Днепропетровской областиВидео

17:38

В Украине увеличилось количество медучреждений для бесплатной пересадки костного мозга

17:37

День ангела Максима: картинки, открытки и душевные поздравления в прозе и стихах имениннику

17:30

В США еще тысячи военных готовят к переброске в Европу – The Wall Street JournalВидео

17:00

Приметы на 4 февраля: что нельзя делать в день Тимофея и как не попасть в бедуВидео

16:42

Дистанционная школа Dar School: как выглядит образование для будущего детей новости компании

16:40

ЕС готовит "огромный пакет санкций" против РоссииВидео

16:35

Вупи Голдберг уволили с работы из-за расистских замечаний о Холокосте

16:35

День ангела в феврале 2022 по церковному календарю – кто отмечает именины

16:28

Стрельба в центре Киева: возле СБУ снова палят из автомата, на этот раз есть раненыйВидео

16:19

Укрзализныця начинает работать с обновленным Наблюдательным советом

16:10

"Вот вам лучший рецепт реабилитации": Комаровский рассказал, что нужно сделать после коронавируса

16:02

Вакуумные туалеты с сенсорными кнопками слива: Укрзализныця запустила новые вагоныФотоВидео

Реклама
15:56

Юрий Романенко. Украина показала миру зубы и правильно сделалаВидеоблоги

15:50

Снежана Егорова влипла в новый скандал из-за Путина и ЖириновскогоВидео

15:34

Полмиллиона гривен на подделке COVID-сертификатов в месяц: на Закарпатье разоблачили врача-аферистаВидео

15:29

Подростки в Украине получат деньги за COVID-вакцинацию: правительство расширило программуВидео

15:23

4 дня не появлялась дома: 8-летний ребенок пешком ушел в Киев на поиски мамыВидео

15:15

Ученые нашли два новых признака высокого уровня холестерина в теле

15:14

Виталий Портников. Жесткие требования Байдена к ПутинуВидеоблоги

15:00

На предприятиях "Метинвеста" прошли обыски - иноСМИ

14:55

Звезда фильма Укрощение строптивого Орнелла Мути получит российское гражданство

14:52

Сурок Тимка предсказал, когда придет весна в Украину и наступит потеплениеВидео

14:42

Приметы на 3 февраля: что нельзя делать в день Максима и как не попасть в бедуВидео

14:32

Кулинарный шедевр: как приготовить восхитительные тефтели в духовкеВидео

14:26

В Украине директоров школ учат стрелять из оружияВидео

14:11

Будет альтернатива: Резников объяснил, как именно отменят призыв в УкраинеВидео

13:59

Разрешат тратить на коммуналку: Кабмин расширяет программу "єПідтримка" для украинцев

13:44

ОРДЛО не получит "особый статус" - КулебаВидео

13:29

Выписала себе премий на 50 тысяч гривен: на Киевщине врач пыталась незаконно обогатиться

13:25

Диета №0: ТОП-6 интересных фактов о новом сериале от 1+1Видео

13:21

Стало известно, какое вооружение Польша предоставит Украине для обороныВидео

13:16

Кренило на бок, а хвост зацепился об землю: посадка самолета при сильном ветре попала на видеоВидео

Реклама
13:16

Курс доллара достигнет показателя четырехлетней давности - аналитикВидео

13:03

В Николаевской области парень набрал на женщину восемь кредитов, украв ее сумкуВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 3 февраля 2022: Ракам – враги, Весам – ревность, Водолеям – опасные авантюрыВидео

12:47

Святослав Вакарчук впервые рассказал о новорожденном сыне и кризисе среднего возраста

12:42

Дроны и не только: Украина передала Польше список необходимого военного оборудованияВидео

12:33

Одиозного нардепа Трухина исключили из "Слуги народа": СМИ опубликовали кадры с ДТП с его участиемВидео

12:25

Угрожает покалечить и убить: в Сеть попали кадры, как женщина пытается спастись от мужа

12:19

"Почему он никого не подпускает?": в Сети подняли на смех "пятиметровый брудершафт" Путина и ОрбанаВидео

11:46

Голая Мила Нитич засветила пышную грудь в постели

11:40

В Украине наметет до 1,5 метра снега: каким регионам готовиться к непогодеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять