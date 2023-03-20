Дорогущий краб, макароны и не только: какие самые необычные консервы делали в СССР

Некоторые консервы времен СССР сейчас не встретить на прилавках магазинов.

Какие самые необычные консервы делали в ССР / скриншот YouTube

Консервами сейчас никого не удивишь, но в СССР их делали с довольно необычным наполнением. Некоторые из них сейчас не встретить на прилавках магазинов.

Консервы с крабом

Очень вкусные и дорогие консервы делали с камчатским крабом. Удивительно, но тогда существовали даже специальные заводы-суда, которые делали консервы прямо на воде. Попробовать такой деликатес могли не все - стоимость консервы с крабом "кусалась".

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Консервы скоблянка

Наверное, самыми странными были консервы из кукумарии, так называемого морского огурца. Их консервировали вместе с мясом рыбы. Хоть вид у такого блюда был, мягко говоря, не очень, но такой продукт был очень полезным.

Кстати, ранее мы рассказывали, зачем в СССР консервировали воду.

Консервированные макароны

Да, было и такое. Сейчас такие консервы большая редкость, но в СССР закатывали в банку обычные макароны с мясом. На прилавках советских магазинов можно было найти макароны со свининой или говядиной.

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