Дорогущий краб, макароны и не только: какие самые необычные консервы делали в СССР

Консервами сейчас никого не удивишь, но в СССР их делали с довольно необычным наполнением. Некоторые из них сейчас не встретить на прилавках магазинов.
Консервы с крабом
Очень вкусные и дорогие консервы делали с камчатским крабом. Удивительно, но тогда существовали даже специальные заводы-суда, которые делали консервы прямо на воде. Попробовать такой деликатес могли не все - стоимость консервы с крабом "кусалась".
Консервы скоблянка
Наверное, самыми странными были консервы из кукумарии, так называемого морского огурца. Их консервировали вместе с мясом рыбы. Хоть вид у такого блюда был, мягко говоря, не очень, но такой продукт был очень полезным.
Кстати, ранее мы рассказывали, зачем в СССР консервировали воду.
Консервированные макароны
Да, было и такое. Сейчас такие консервы большая редкость, но в СССР закатывали в банку обычные макароны с мясом. На прилавках советских магазинов можно было найти макароны со свининой или говядиной.
Вам может быть интересно:
- Как в СССР двигали дома, пока в них спали люди
- 16 копеек за пол-литра: почему в СССР молоко продавалось в треугольных пакетах
- Бедные люди: почему в СССР гражданам приходилось варить джинсы