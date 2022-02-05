Донбасс вернется в Украину и получит деньги Европы: астролог рассказал, когда закончится война с РФ

Астролог предсказал, чем закончится российско-украинская война

У Украины есть шанс закончить войну с Россией уже в 2022 году, и случиться это может после 30 октября. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Астролог уверен, что российско-украинская война может завершиться в конце осени или начале зимы 2022 года.

"Когда начнется ретроградность Марса, а это случится 20 октября, может быть подписан пакт о мире. Ноябрь и декабрь – это лучшее время, чтобы закончить войну", – отметил Влад Росс.

К тому же, по словам астролога, уже практически отработан цикл Черной Луны, что также позволяет закончить войну.

"Цикл Черной Луны составляет 8,5-9 лет. С завершением цикла Черной Луны закончится почти 9-летний адский период – ужасающий кармический цикл с войной. Поэтому осенью 2022 года есть все шансы закончить войну", – заверил Росс.

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При этом астролог подчеркнул, что Донбасс никогда не станет российским, и Россия никогда не включит его в свой состав.

"Россия может только впихивать Донбасс Украине на своих условиях, как раковую опухоль. Даже жители Донбасса, получившие российские паспорта, никогда не станут полноценными гражданами РФ. А после смерти Путина Донбасс вернется в лоно Украины, и в этот регион будут вложены большие деньги европейцев, туда потекут инвестиции. Донбасс будет восстановлен", – предсказал Влад Росс.

Кроме того, астролог добавил, что, несмотря на внесенный в Государственную думу РФ законопроект о признании независимости "ЛНР" и "ДНР", Россия никогда не решится на этот шаг.

"Россия никогда не признает независимость "ЛНР" и "ДНР". Ей это не нужно. Этот законопроект был нужен, толь чтобы позлить Украину и Запад, а также, чтобы повысить ставки в переговорах", – отметил Росс.

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А целью всех этих действий Кремля, как уже отмечал астролог, является стремление России заставить Украину полностью выполнить Минские договоренности в трактовке Москвы. Для этого же нагнетается напряжение по поводу скорого масштабного вторжения России в Украину, уверен Влад Росс.

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