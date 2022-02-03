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Ракетные удары и угроза для четырех городов Украины: астролог предсказал вторжение России

3 февраля 2022, 06:50

Влад Росс назвал наиболее опасные даты, когда Россия может нанести удар по украинской территории.

Астролог назвал города, которые могут оказаться в окружении российских войск
По словам астролога Влада Росса, Путин может "оттяпать" новые украинские территории / Фото Reuters

Несмотря на предостережения Запада о том, что Россия готовит вторжение в Украину уже в феврале, широкомасштабное наступление российских войск в этом месяце вряд ли случится, однако на проведение некоторых военных операций в отношении Украины Кремль вполне может пойти, атаковав Харьков, Одессу и еще несколько украинских городов. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Астролог считает, что президент РФ Владимир Путин вряд ли решится напасть на Украину в феврале. Впрочем, несколько дней в этом месяце, с астрологической точки зрения, выглядят опасными. В любом случае, астролог убежден, что до 20 февраля – до окончания Олимпийский игр – Путин не пойдет войной на Украину.

"Наиболее опасный период февраля – "парад планет", который состоится 2 марта. Неделя до этой даты и неделя после нее, то есть 23 февраля-8 марта, вызывают большое беспокойство. Возможно, в России напьются 23 февраля, хорошо отметив День советской армии, за пару дней придут в себя, а 25-26 февраля, когда будет жесткий аспект Марса, Меркурия и Урана, ситуация может вспыхнуть", – отметил Влад Росс.

При этом, по словам астролога, широкомасштабного вторжения России в Украину не будет, однако РФ может нанести точечные ракетные удары по складам боеприпасов, штабам и военным базам.

"Не исключено, что россияне промахнутся и попадут в жилые дома. Целенаправленно украинские города они бомбить не будут, но случайно могут. Ведь российская армия – косая и криворукая, потому запущенные ею снаряды могут попасть куда угодно", – добавил Росс.

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Что же касается даты, которую на Западе чаще всего называли вероятной датой вторжения РФ – 8 февраля, то, по мнению астролога, этот день – не для войны.

"8 февраля будет неудачный день для военного нападения. Во-первых, статичная Луна будет в Тельце, а Телец – это мирный знак зодиака, по сути, коровка, которая пасется на лужайке. Во-вторых, Марс будет в соединении с Венерой, то есть время больше подойдет для романов, секса и любви. В-третьих, Меркурий и Венера лишь начнут выходить из стационарности и будут в соединении с Белой Луной, которая не допускает никаких войн. Движение планет будет довольно гармоничным, а войны провоцируются негармоничными аспектами планет. Одним словом, 8 февраля – это дата для вступления в брак и заключения мира, а не для начала войны. Нападение на Украину в этот день – худшее, что может придумать Путин, худшее для него самого", – убежден Влад Росс.

В любом случае, считает астролог, вторжение России в Украину, в какие бы даты оно ни было предпринято, сделает неминуемым свержение Путина и утрату им власти.

"Если Путин нападет на Украину во время парада планет, он получит по ребрам и хребту, и его власть быстро рухнет", – подчеркнул Влад Росс.

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При этом астролог предостерегает, что не в феврале следует ждать решительных агрессивных действий России. По его мнению, если война и начнется, то только при прохождении Марса, планеты войны, по Овну, знаку войны, то есть во второй половине мая – в июне. Астролог назвал это время "самым огнеопасным периодом".

"Путин не решится затевать полномасштабную войну против Украины. А вот запустить ракету и оттяпать очередные украинские территории он может. Харьков, Херсон, Одесса и Мариуполь – под угрозой. Границу российские войска пересекать не будут, но ракетные удары будут. Путин может попытаться окружить названные города, но будет большое сопротивление, партизанская война, и такое количество цинковых гробов отправится в Россию, что Путин тут же будет свергнут", – рассказал Росс.

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Астролог считает, что целью подобных действий российского руководства будет принуждение Украины к выполнению Минских договоренностей – Путин рассчитывает, что Киев будет более сговорчив после того, как РФ запустит пару-тройку ракет по украинской территории.

"В 2022 году широкомасштабной войны с захватом всей территории Украины точно не будет, а вероятность того, что Россия заберет новые куски украинской территории – 50%. Киев при этом точно не будет взят, и танки на Киев не пойдут", – резюмировал Влад Росс.

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