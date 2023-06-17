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Должна знать каждая хозяйка: сколько варить куриные ножки до полной готовности

Алёна Воронина
17 июня 2023, 16:03 обновлено 17 июня, 16:03
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Время приготовления голеней варьируется в зависимости от нескольких факторов. Есть несколько секретов, которые должен знать каждый.
Куриные голени
Сколько нужно варить куриные голени/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Куриное мясо по праву занимает особое место среди других продуктов как по своим полезным свойствам, так и по превосходному вкусу. Блюда из такого мяса популярны в большинстве национальных кухонь стран мира. При этом полезный состав такого продукта делает его желательным в каждом рационе.

Особой популярностью среди хозяек пользуются куриные голени. Но у многих во время приготовления может возникнуть вопрос, сколько по времени готовить куриные ножки. Главред разобрался, сколько нужно варить куриные ножки до полной готовности.

Главное, что стоит помнить – во время варки голеней можно очень легко проверить степень их готовности, если достать одну из них на тарелку или же на разделочную доску. Нужно проколоть бок голени вилкой и посмотреть, сок какого цвета при этом будет вытекать. Если розового – то курятину еще нужно чуточку доварить – по крайней мере не менее 5 минут, если прозрачного – голень готова.

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Сколько по времени готовить куриные ножки

Если вы варите куриные голени, обычно достаточно будет проварить их 30 минут. Но это в том случае, если они свежие, а не вы их только что достали из морозилки.

Время, которое потребуется для приготовления, зависит от нескольких факторов. Если это мясо кур бройлерных пород, то на его приготовление понадобится меньше времени – 25-30 минут. Это время стоит засекать с момента закипания воды. Если же вы готовите голени домашней курицы, то их нужно варить от 30 до 45 минут.

Если же вы хотите приготовить ароматный бульон для супа из куриных голеней, то нужно их варить на протяжении часа и обязательно на маленьком огне.

Сколько варить куриные голени в мультиварке

Если вы готовите куриные ножки в мультиварке, то нужно выбрать в гаджете режим "варка" и оставить курятину готовиться в таком режиме в течение одного часа.

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