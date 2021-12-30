Доктор рассказал, почему горячий чай может быть опасен / ua.depositphotos.com/

Несмотря на то, что чай считается одним из напитков, приносящих пользу здоровью, неправильное его употребление способно нести определенные риски для здоровья. Об этом сообщает "Медик Форум" со ссылкой на мнение одного из ведущих исследователей Американского онкологического общества (ACS), доктора медицины Фархада Ислами.

Специалист говорит − если употреблять чай, температура которого превышает 60 градусов по шкале Цельсия, то это может привести к удвоению риска заболевания определенными видами рака.

Кроме того, было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что употребление чая в количестве менее 700 миллилитров и температурой более 60 градусов каждый день приводит к увеличению риска заболеть плоскоклеточным раком пищевода примерно на 90 процентов.

По словам Ислами, можно сделать вывод, что к таким последствиям может привести употребление любых горячих напитков, а не только чая. Медик призвал любителей пить горячее научиться ждать, пока тот напиток, который они собираются употребить, остынет и станет теплым.

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Напомним, ранее врачи рассказали, какие чаи помогают качественно похудеть. Медики утверждают, что определенные виды чаев оказывают неоценимую помощь в сбросе веса.

Ученые выяснили, какой чай полезнее всего для организма. Исследователи утверждают, что чай из одного популярного плода крайне полезен для тела.