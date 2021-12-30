УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Доктор рассказал, почему горячий чай может быть опасен

30 декабря 2021, 21:59
Прослушать новость
Остановить

Специалист говорит − если употреблять чай, температура которого превышает 60 градусов по шкале Цельсия, то это может привести к некоторым проблемам.

Чай
Доктор рассказал, почему горячий чай может быть опасен / ua.depositphotos.com/

Несмотря на то, что чай считается одним из напитков, приносящих пользу здоровью, неправильное его употребление способно нести определенные риски для здоровья. Об этом сообщает "Медик Форум" со ссылкой на мнение одного из ведущих исследователей Американского онкологического общества (ACS), доктора медицины Фархада Ислами.

Специалист говорит − если употреблять чай, температура которого превышает 60 градусов по шкале Цельсия, то это может привести к удвоению риска заболевания определенными видами рака.

Кроме того, было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что употребление чая в количестве менее 700 миллилитров и температурой более 60 градусов каждый день приводит к увеличению риска заболеть плоскоклеточным раком пищевода примерно на 90 процентов.

По словам Ислами, можно сделать вывод, что к таким последствиям может привести употребление любых горячих напитков, а не только чая. Медик призвал любителей пить горячее научиться ждать, пока тот напиток, который они собираются употребить, остынет и станет теплым.

Читайте такжеНазвано необычное свойство чая с мятой - ароматный напиток поможет похудеть

Реклама

Напомним, ранее врачи рассказали, какие чаи помогают качественно похудеть. Медики утверждают, что определенные виды чаев оказывают неоценимую помощь в сбросе веса.

Ученые выяснили, какой чай полезнее всего для организма. Исследователи утверждают, что чай из одного популярного плода крайне полезен для тела.

viber
здоровье чай организм
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 31 декабря: что нельзя делать на Новый год, чтобы не привлечь беду в домПриметы на 31 декабря: что нельзя делать на Новый год, чтобы не привлечь беду в дом Любовный гороскоп на 2022 год: в каком месяце знаки зодиака смогут встретить свою судьбу в год ТиграЛюбовный гороскоп на 2022 год: в каком месяце знаки зодиака смогут встретить свою судьбу в год Тигра Вкуснейший мясной салат на Новый год 2022 Карнавальная маска за 15 минутВкуснейший мясной салат на Новый год 2022 Карнавальная маска за 15 минут Гороскоп на завтра, 31 декабря 2021: Ракам – знаки судьбы, Львам – враги, Козерогам – вещие сныГороскоп на завтра, 31 декабря 2021: Ракам – знаки судьбы, Львам – враги, Козерогам – вещие сны Вкуснейший салат на Новый год 2022 Тигренок: готовить всего 20 минутВкуснейший салат на Новый год 2022 Тигренок: готовить всего 20 минут
22:35

В Украине разрешили колоть третью дозу вакцины: кому она положена

21:59

Доктор рассказал, почему горячий чай может быть опасен

21:58

У Байдена предупредили Путина: США ударят мощными санкциями в случае вторжения в УкраинуВидео

21:41

Лупил по голове и бросал: отец жестоко избил трехмесячного сынаВидео

21:37

Риск атаки РФ на Новый год: Данилов посоветовал украинцам "праздновать спокойно"

Реклама
21:11

Первый в Украине реестр олигархов появится уже весной: Данилов назвал датыВидео

21:07

Цены на алкоголь в Украине взлетят с 1 январяВидео

20:52

Тарифы на коммуналку взлетят: украинцам рассказали, что подорожает больше всегоВидео

20:40

Приметы на 1 января: что нельзя делать в первый день Нового года 2022 и как не попасть в бедуВидео

20:27

Найден продукт, который ускоряет старение - комментарий ученых

20:22

Раскрыты последние слова диджея Avicii перед самоубийством

20:22

"Голосов будет более чем достаточно": Данилов сделал заявление по санкциям СНБО против ПорошенкоВидео

19:57

Угроза агрессии со стороны РФ: в СНБО раскрыли хитрый план КремляВидео

19:40

Ввел опасный препарат и хотел убить: под Сумами мошенник под видом фельдшера грабил пенсионеровВидео

19:18

Украина ударит санкциями по судьям в Крыму и строителям Керченского моста - ДаниловВидео

19:14

В Украине вакцинировали уже более 90% учителей: названы регионы-лидерыВидео

18:52

Омикрон может вызвать еще одну волну заболеваемости: эпидемиолог дала прогноз для УкраиныВидео

18:50

К Зеленскому - в последнюю очередь: почему Байден не торопится звонить в Киевмнение

18:48

Дичь в Одессе: горе-мать заставила маленького сына выпить водку на камеруВидео

18:34

Громкое возвращение: стало известно имя нового ведущего шоу "Твій День" на 1+1

Реклама
18:16

Лилия Подкопаева показала необыкновенные кадры с двухлетней дочерью

18:08

Верховной Раде будут помогать писать законы 90 ученых

18:07

Зеркальные даты 2022 года: какие дни принесут удачу и исполнение желанийВидео

17:59

Нашли без белья в сарае: в Черновцах мужчина жестоко изнасиловал и перерезал горло пенсионеркеВидео

17:58

Новые тарифы на газ: кому в январе светит максимальная ценаВидео

17:55

Поставки оружия Киеву и угроза вторжения РФ в Украину: в ФРГ назвали главную цель в борьбе с МосквойВидео

17:43

Меню на Рождество Христово 2022: какие 12 блюд должны быть на столе для привлечения удачи и достаткаВидео

17:29

София Ротару с нежностью поздравила единственного сына с важным праздником

17:29

Янукович вспомнил о своем президентстве и "пошел войной" на РадуВидео

17:27

В Кривом Роге из-за употребления алкоголя умер 5-месячный младенец

17:01

Цвета счастья и удачи в год Тигра 2022 для каждого знака зодиака

16:58

ФОПам разрешили работать без кассовых аппаратов: кому и когда облегчат бизнесВидео

16:20

Ударят морозы, наметет сугробы: украинцы узнали, какой будет погода в январе 2022Видео

16:16

Без транзита, с дорогим газом и углем: какими будут тарифы для украинцев в 2022 году

16:15

"Перелом носа, ноги, ушибы": в Харькове сын пожаловался, что отец бьет мать, а полиция не реагирует

16:12

Приметы на 31 декабря: что нельзя делать на Новый год, чтобы не привлечь беду в домВидео

15:53

Славянский гороскоп на 2022 год: кому Златорогий Тур принесет невероятную удачу и счастьеВидео

15:50

Юрий Романенко. Вой по поводу жены Зеленского как проявление национального несчастьяВидеоблоги

15:31

Призыв в армию и увольнение срочников в 2022 году: Зеленский утвердил срокиВидео

15:24

Как сейчас выглядит вдова Николая Караченцова - 73-летняя актриса Людмила Поргина

Реклама
14:57

Во Львовской области произошли сразу два ДТП с маршрутками – пять человек в больницеФото

14:53

Весна заскочит в Украину уже 1 января: регионы ждет резкое потепление почти до +10Видео

14:50

Рождество 2022: что можно и что нельзя делать в рождественский Сочельник 6 января

14:37

Хлеб рекордно подорожает: украинцев предупредили о взлете ценВидео

14:30

Скумбрия Зеленской и вой на болотахмнение

14:29

Астролог назвал лучшие дни в январе-2022 для проведения ритуалов на удачуВидео

14:11

Клятый рационалист. Проблема новогодних обещаний и как избежать праздничного перееданияВидеоблоги

14:04

Украинский певец может выступить на Евровидении-2022 от Сан-Марино

13:47

"Будет "белой вороной": в садике затравили ребенка за отказ матери скинуться на подарок

13:27

Военная атака РФ на Украину и крушение СП-2: в Германии предупредили Москву об удареВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять