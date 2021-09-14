УкрРус
  1. Главная
  3. Новости

Инсульт: новое исследование назвало фактор образа жизни, повышающий риск на 90%

14 сентября 2021, 23:12

В исследовании были проверены три разных гормона - норадреналин, адреналин и дофамин.

Мозг
Команда исследовала, как организм высвобождает кортизол в ответ на острый стресс. / tominsup / Flickr

Стресс - это запрограммированная физическая реакция на любую ситуацию, которая может казаться подавляющей.

Система сигнализации, которую часто называют интенсивной и неприятной, стала распространенной жалобой в 21 веке. Переломный момент со стрессом возникает, когда он становится слишком частым или постоянным.

Согласно новому исследованию, хронический стресс, который характеризуется постоянным повышением уровня кортизола, может подвергать людей более высокому риску инсульта и сердечного приступа из-за значительного повышения артериального давления, пишет Express.co.uk.

Читайте такжеУ 4-летнего сына известной украинской певицы случился инсульт

Автор исследования доктор Косуке Иноуэ сказал: "Предыдущее исследование было сосредоточено на взаимосвязи между уровнем гормона стресса и гипертонией или сердечно-сосудистыми событиями у пациентов с существующей гипертонией.

Реклама

"Однако исследований, посвященных взрослым без гипертонии, не было".

Для анализа исследователи наблюдали за 412 взрослыми в возрасте от 48 до 87 лет, у которых в начале исследования было нормальное кровяное давление.

Команда измерила уровень гормонов стресса в образцах мочи в нескольких точках между 2005 и 2018 годами.

Уровни гормонов проверялись при возникновении сердечно-сосудистых событий, включая боль в сердце, сердечный приступ, высокое кровяное давление и операцию по шунтированию сердца.

В исследовании были проверены три разных гормона - норадреналин, адреналин и дофамин - которые регулируют непроизвольные функции организма, такие как частота сердечных сокращений, артериальное давление и дыхание.

Поскольку надпочечники выделяют кортизол, адреналин и норадреналин попадают в кровоток.

Иноуэ объяснил: "Норэпинефрин, дофамин и кортизол могут увеличиваться при стрессе, вызванном жизненными событиями, работой, отношениями, финансами и многим другим".

Поскольку хронический стресс вызывает повышение этих гормонов, вызывая в организме постоянную реакцию борьбы или бегства.

Однако, когда адреналин достигает сердца, жизненно важный орган может перекачивать больше крови, что может вызвать повышение артериального давления и повысить риск гипертонии.

Команда исследовала, как организм высвобождает кортизол в ответ на острый стресс.

Они отметили, что удвоение уровня кортизола было связано с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечный приступ или инсульт, на 90 процентов.

Более того, когда все четыре уровня стресса удвоились, исследователи отметили, что риск развития высокого кровяного давления вырос с 21% до 31%.

Исследователи отметили: "В этом контексте наши результаты генерируют гипотезу о том, что гормоны стресса играют решающую роль в патогенезе гипертонии среди молодого населения".

Опрос, проведенный в 2018 году Фондом психического здоровья, показал, что 74 процента взрослого населения Великобритании сообщили о том, что они переполнены стрессом.

Многие люди путают стресс с тревогой, поскольку у этих двух факторов совпадают.

viber
здоровье
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Генерал СБУ назвал восемь областей, которым грозит возможное вторжение войск РФГенерал СБУ назвал восемь областей, которым грозит возможное вторжение войск РФ "Нельзя смотреть без слез": в Киеве мать увидела сына-подростка, спрыгнувшего с крыши многоэтажки"Нельзя смотреть без слез": в Киеве мать увидела сына-подростка, спрыгнувшего с крыши многоэтажки Финансовый гороскоп на неделю 13-19 сентября: успех в делах, увеличение дохода или подарокФинансовый гороскоп на неделю 13-19 сентября: успех в делах, увеличение дохода или подарок У 4-летнего сына известной украинской певицы случился инсультУ 4-летнего сына известной украинской певицы случился инсульт В Азовском море размножается хищник, опаснее медузВ Азовском море размножается хищник, опаснее медуз

Последние новости

23:12

Инсульт: новое исследование назвало фактор образа жизни, повышающий риск на 90%

23:08

В России во время схождения огромного ледника погибли туристы

22:33

Арестович назвал АТО "курортом для мальчиков" и попал в громкий скандал Видео

22:32

Сколько можно хранить свежую рыбу в холодильнике: что говорят эксперты по здоровью Видео

22:26

В МОН приняли важное решение по диссертации одиозного нардепа Кивы Видео

Реклама
22:00

Не питание и не упражнения: названы решения в отношении образа жизни, предсказывающие "успешное старение" Видео

21:58

В Минздраве пояснили, что будет с просроченными вакцинами от коронавируса Видео

21:49

В Украине ударит мороз и налетит резкое похолодание Видео

21:35

Генеральная уборка: насколько опасно для здоровья никогда не вычищать квартиру Видео

21:31

Apple презентовала iPhone 13: что изменилось и сколько стоит Видео

21:06

Кулеба очертил приоритеты Украины на Генассамблее ООН

20:37

Блокировка смартфонов Xiaomi в Крыму: в компании провели расследование и сделали заявление

20:05

В Обухове учеников вместо подготовки к ГИА заставляют танцевать с рушниками Видео

20:00

Вирусологи выявили "сверхчеловеческий" иммунитет против коронавируса Видео

19:55

Танцы с бубном вокруг встречи Зеленского и Путина: есть ли о чем говорить президентам Украины и РФ мнение

19:46

Запрет на работу и тюремный срок: медикам грозит серьезное наказание за подделку COVID-сертификатов

19:40

Польша намерена навсегда отказаться от российского газа

19:24

"Водкой угостила знакомая": 18-летняя мать "вырубилась" во время прогулки с младенцем в Каховке

19:20

Настя Каменских поразила сексуальной фигурой в платье самого модного оттенка этого сезона

18:57

Выяснилось, спасет ли вакцина против коронавируса от гриппа Видео

Реклама
18:49

Рост цен на газ в ЕС – не помеха для Киева: Украину ждет экономия из-за своей добычи топлива Видео

18:48

Только не с Россией: в Кабмине не исключили введения двойного гражданства в Украине

18:28

Оккупанты Крыма мечтают построить новый курортный город: где и когда

18:26

Хотели сделать "прикольное" видео: появились детали гибели 15-летнего подростка на Днепропетровщине

18:17

СМИ раскрыли причину смерти судьи Печерского райсуда Виталия Писанца Видео

18:01

В моду на осень 2021 входит полушэг - немного лохматая стрижка на длинные волосы в стиле 70-х Фото

17:58

План боевиков "ЛДНР" вместо "формулы Штайнмайера": у Кравчука заявили об ультиматуме РФ по Донбассу

17:09

В Киеве вернут штрафы и начнут наказывать нарушителей карантина Видео

16:50

Украина снова разрешит вывозить лес-кругляк: Рада намерена принять решение по требованию ЕС

16:44

Родственники опознали и похоронили: украинке 2 года пришлось доказывать в суде, что она жива

16:38

Выпрыгнул из штанов: Жириновский опозорился, критикуя Путина на росТВ Видео

16:25

Тело выбросили в лес: на Буковине ограбили и жестоко убили мужчину, который ехал купить авто Видео

15:52

Изнасиловали и вывезли за село: под Полтавой судят знакомых погибшей 16-летней девушки

15:52

Миллиард деревьев Зеленского: во сколько Украине обойдется проект президента

15:37

День ангела в октябре 2021 по церковному календарю: кто отмечает именины

15:33

"До последнего верил в чудо": внезапно умерла участница шоу Мастер Шеф

15:29

Минималка для врачей – 20 000 грн, стипендия 2000: Кабмин раскрыл бюджет на будущий год

15:22

"Я детей умножу на ноль": в Киеве неадекват обматерил девочку в очереди, которая хотела купить маску Видео

15:10

Рецепт осеннего шедевра: самая вкусная фаршированная тыква Видео

15:10

В одесской многоэтажке рухнул лифт: мама з двумя детьми чудом остались живы

Реклама
15:02

Вещи, которые нужно выбросить из своего гардероба уже сегодня Видео

14:38

По программе Зеленского "Большая стройка" тестируют новый формат экстренной медицинской помощи

14:37

Наплевали на языковой закон: в Хмельницком копы отказались говорить на украинском Видео

14:35

В Украине вырастут зарплаты, но через год: Шмыгаль обещает украинцам по 17,5 тыс. грн в месяц Видео

14:32

Не сдержал смех: Шмыгаль отреагировал на инициативу перехода Украины на латиницу Видео

14:28

Перелом ключицы и ушиб: в Киеве в магазине Эпицентр на ребенка рухнул шкаф Фото Видео

13:48

Налетит осенний дубак, врежет летняя жара: украинцам пообещали второе бабье лето Видео

13:27

Когда Михайлово чудо 2021: дата, традиции и запреты дня, молитва

13:23

В украинских магазинах выявили более 70 тыс. опасных товаров: что продавали людям Видео

13:12

Шантаж Газпрома из-за СП-2 обрушил газовый рынок Европы: Шмыгаль предупредил о цене на газ в Украине Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять