Инсульт: новое исследование назвало фактор образа жизни, повышающий риск на 90%

Команда исследовала, как организм высвобождает кортизол в ответ на острый стресс. / tominsup / Flickr

Стресс - это запрограммированная физическая реакция на любую ситуацию, которая может казаться подавляющей.

Система сигнализации, которую часто называют интенсивной и неприятной, стала распространенной жалобой в 21 веке. Переломный момент со стрессом возникает, когда он становится слишком частым или постоянным.

Согласно новому исследованию, хронический стресс, который характеризуется постоянным повышением уровня кортизола, может подвергать людей более высокому риску инсульта и сердечного приступа из-за значительного повышения артериального давления, пишет Express.co.uk.

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Автор исследования доктор Косуке Иноуэ сказал: "Предыдущее исследование было сосредоточено на взаимосвязи между уровнем гормона стресса и гипертонией или сердечно-сосудистыми событиями у пациентов с существующей гипертонией.

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"Однако исследований, посвященных взрослым без гипертонии, не было".

Для анализа исследователи наблюдали за 412 взрослыми в возрасте от 48 до 87 лет, у которых в начале исследования было нормальное кровяное давление.

Команда измерила уровень гормонов стресса в образцах мочи в нескольких точках между 2005 и 2018 годами.

Уровни гормонов проверялись при возникновении сердечно-сосудистых событий, включая боль в сердце, сердечный приступ, высокое кровяное давление и операцию по шунтированию сердца.

В исследовании были проверены три разных гормона - норадреналин, адреналин и дофамин - которые регулируют непроизвольные функции организма, такие как частота сердечных сокращений, артериальное давление и дыхание.

Поскольку надпочечники выделяют кортизол, адреналин и норадреналин попадают в кровоток.

Иноуэ объяснил: "Норэпинефрин, дофамин и кортизол могут увеличиваться при стрессе, вызванном жизненными событиями, работой, отношениями, финансами и многим другим".

Поскольку хронический стресс вызывает повышение этих гормонов, вызывая в организме постоянную реакцию борьбы или бегства.

Однако, когда адреналин достигает сердца, жизненно важный орган может перекачивать больше крови, что может вызвать повышение артериального давления и повысить риск гипертонии.

Команда исследовала, как организм высвобождает кортизол в ответ на острый стресс.

Они отметили, что удвоение уровня кортизола было связано с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечный приступ или инсульт, на 90 процентов.

Более того, когда все четыре уровня стресса удвоились, исследователи отметили, что риск развития высокого кровяного давления вырос с 21% до 31%.

Исследователи отметили: "В этом контексте наши результаты генерируют гипотезу о том, что гормоны стресса играют решающую роль в патогенезе гипертонии среди молодого населения".

Опрос, проведенный в 2018 году Фондом психического здоровья, показал, что 74 процента взрослого населения Великобритании сообщили о том, что они переполнены стрессом.

Многие люди путают стресс с тревогой, поскольку у этих двух факторов совпадают.