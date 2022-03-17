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Дочери Путина: кто они, где живут и чем занимаются

17 марта 2022, 12:57

Недавно российский диктатор подтвердил, что у него есть внуки.

Путин
Путин и его дети / Reuters

Официально миру известно о двух дочерях президента РФ Владимира Путина, которые рождились в его официальном браке с Людмилой Шкребневой.

Старшая дочь Мария родилась 28 апреля 1985 года в Ленинграде, а младшая Катерина - 31 августа 1986 года в Дрездене.

Путин никогда публично не признавал публично, что у него есть наследники.

"У меня есть личная жизнь, в которую я не допускаю вмешательства. Ее нужно уважать", - говорил он.

Но СМИ узнали детали о его детях.

Мария Путина, известная как Мария Воронцова, названа в честь матери Путина, Марии Ивановны Шеломовой. Она училась в Германии и в Москве, затем изучала биологию в Санкт-Петербургском государственном университете. Согласно распространенной в западных и российских СМИ информации, Мария замужем за голландцем Йорритом Йоостом Фаассеном, бизнесменом, бывшим топ-менеджером Газпромбанка и российской консалтинговой группы "МЭФ аудит". У пары есть сын, он родился 15 августа 2012 года в Москве. Факт рождения внука Путина подтвердил в 2014 году и его давний друг, музыкант Сергей Ролдугин.

Читайте такжеОфициальная жена Путина рассказала, как трусливый КГБист в обносках "сделал" ей предложениеНекоторое время Мария жила в нидерландской деревне Ворсхотен, хотя сам Путин в 2015 году утверждал, что ни одна из его дочерей никогда не жила за границей.

Однако Мария Фаассен - выпускница факультета фундаментальной медицины МГУ, по данным The New Times, училась под именем Мария Владимировна Воронцова. Она кандидат медицинских наук, специалист в области эндокринологии. Соавтор научного исследования на тему "Состояние антиоксидантной системы крови у пациентов с акромегалией". Является сотрудником Эндокринологического научного центра в Москве, участвует в благотворительном проекте фонда "Альфа-Эндо", финансируемом Альфа-Читайте такжеТайная дочь Путина, мать которой была уборщицей: как она выглядит и почему резко испугалась публикиГрупп, цель которого - помощь детям с заболеваниями эндокринной системы. Совладелица компании "Номеко", участвующей в реализации крупнейшего в российском здравоохранении частного инвестиционного проекта по борьбе с раком, его стоимость оценивается в 40 млрд рублей.

Катерина Путина (Тихонова) родилась 31 августа 1986 года в Дрездене, Германия. Вторая дочь Путина. Она отказалась от фамилии Путина, взяв вместо нее отчество своей бабушки по материнской линии, Екатерины Тихоновны Шкребневой и став Катериной Тихоновой. В школе училась в Германии и в России, а также позже в Санкт-Петербургском государственном университете. Наиболее известна своими успехами в качестве танцовщицы рок-н-ролла.

С февраля 2013 года по январь 2018 года была замужем за Кириллом Шамаловым - сыном Николая Шамалова, совладельца банка "Россия", товарища Путина по кооперативу "Озеро". Пара развелась в 2018 году, когда выяснилось, что их общие активы составляют около 2 миллиардов долларов.

Читайте такжеУкраинских детей убивает многодетный отец: фото тайных дочерей Путина с папой-тираномКатерина стала членом Российского совета по развитию физической культуры и массового спорта еще в 2019 году, а также сыграла ключевую роль в развитии акробатического рок-н-ролла, который долгое время был нишевой дисциплиной. В течение многих лет вторая дочь Путина занимала должность вице-президента по расширению и маркетингу Всемирной конфедерации рок-н-ролла (WWRC) — организации, организующей соревнования по этой дисциплине по всему миру.

Читайте такжеНи в чем себе не отказывает: СМИ выяснили, где и как живет любовница Путина КабаеваКроме того, в июне 2017 года Путин в одном из интервью Оливеру Стоуну для его документального фильма "The Putin Interviews" подтвердил, что у него есть внуки. А во время "Прямой линии" 15 июня 2017 года Владимир Путин сказал, что у него недавно родился второй внук.

Напомним, ранее Главред опубликовал фото Путина с его дочерьми.

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