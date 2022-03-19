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Дочери "правой руки" Путина Шойгу - кто они, где живут и чем занимаются

19 марта 2022, 14:37

Дети главы Минобороны РФ занимаются психологией и общественной деятельностью.

Сергей Шойгу
Сергей Шойгу / ТАСС

Министр Обороны РФ Сергей Шойгу выполняет приказы президента Владимира Путина и продолжает убивать украинских детей, при этом имея двух собственных.

У Шойгу две взрослые дочери – 44-летняя Юлия (психолог) и 31-летняя Ксения (российский общественный деятель).

Старшая дочь Шойгу – Юлия психолог, директор Центра экстренной психологической помощи Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с 2002 года, вице-президент Российского психологического общества, заместитель председателя Этического комитета РПО, кандидат психологических наук.

Она родилась 4 мая 1977 года в Красноярске, из-за работы отца часто меняла места жительства, поэтому среднюю школу Юлия окончила уже в Москве в 1994 году и поступила на факультет психологии Московского государственного университета.

В 1999 году по окончании университета пришла на работу в Центр экстренной психологической помощи МЧС России. На то время министерство возглавлял ее отец. А уже через несколько лет Юля стала заместителем директора, а вскоре - и директором Центра.

Юлия оказывала психологическую помощь пострадавшим после террористических актов, захватов заложников, после техногенных катастроф в Москве и многих других городах России.

Она даже является автором научных работ по психологии экстремальных ситуаций. Награждена государственными и ведомственными наградами.

Замужем Юлия за российским государственным деятелем Алексеем Захаровым, с 2019 года ее муж является заместителем Генерального прокурора Российской Федерации. У пары есть двое детей – дочь Дарья и сын Кирилл.

Младшая дочь Шойгу - Ксения родилась 10 января 1991 года в Москве. Она российский общественный деятель и спортивный функционер. Президент Федерации триатлона России. Руководитель проекта "Лига Героев", организатор проекта "Гонка героев", идеолог военно-исторического кластера "Остров Фортов".

После школы поступила на факультет международных экономических отношений МГИМО(У) МИД России. Тема кандидатской диссертации: "Иностранные прямые инвестиции". Читает курс лекций для студентов магистратуры МГИМО(У) МИД России.

В 2010 году Ксения Шойгу снималась в фильме Никиты Михалкова "Утомленные солнцем-2", в котором сыграла медсестру.

В 2012 году работала помощником заместителя руководителя Ростехнадзора.

После окончания университета в 2013 году она устроилась на работу в Департамент проектного и структурного финансирования "Газпромбанка" на должность старшего аналитика. Через пять лет стала советником заместителя председателя правления, параллельно занимая пост зампредседателя Инвестиционного комитета целевого некоммерческого фонда по развитию туристско-рекреационного кластера города Кронштадта, она занялась поиском инвестиций для проекта "Кронштадт. Остров Фортов" - это строительство в Кронштадте туристско-рекреационного кластера с гостиницами, океанариумом, музейными и общественными пространствами. Ксения презентовала проект губернатору Санкт-Петербурга в июне 2019 года.

Ксения дважды участвовала в триатлонных стартах (Новая Зеландия в 2019 году и в Сочи в 2020 году) и дважды пробежала полумарафон в Санкт-Петербурге в 2018 и 2020 годах, а также приняла участие в Сингапурском марафоне. В 2013 году вместе организовала первый в России забег с препятствиями "Гонка героев". Позже проект вышел на всероссийский и международный уровень: "Гонка героев" впервые была проведена в Азербайджане и Германии. После вместе с группой единомышленников Ксения создала команду "Лига Героев", они занимаются развитием и продвижением любительских и профессиональных видов спорта в России.

В конце 2020-го Ксения заняла пост президента Федерации триатлона РФ.

Ее избранник – фитнес-блогер Алексей Столяров. В сентябре 2021 года у пары родилась дочь Милана.

Ранее Главред писал об официальных дочерях Путина, которые родились в его официальном браке с Людмилой Шкребневой.

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