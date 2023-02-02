До блеска и без разводов: как отмыть двери от желтизны и жирных пятен

Желтизну и пятна можно с легкостью удалить, зная рабочие средства и определенные правила.

Двери / скриншот YouTube

Деревянные, пластиковые и даже двери со стеклянными вставками со временем теряют свой товарный вид из-за пятен и отпечатков.

Отмыть белые двери от желтизны - одно из самых сложных задач, но под силу каждому.

Подготовка

Для начала вы должны подобрать правильные моющие средства. Они должны быть нейтральными, чтобы не повредить материал. Обычно, вставки из металла моют мыльным раствором. Также необходимо позаботиться о дезинфекции ручек.

Чем лучше мыть межкомнатные двери?

Главное правило для деревянных дверей - их нельзя протирать мокрой тряпкой, поэтому перед мойкой ее нужно отжать. Для удаления пятен на двери применяется:

для дверного полотна используется жидкость для мытья посуды;

жировые пятна устраняются, если протереть их срезом картофеля;

смесью глины и уксуса в одинаковой пропорции покрывают пятна, выдерживают 30 минут и смывают водой;

для придания блеска глянцевому стеклу в воду добавляют яблочный уксус;

сначала моется стекло, а потом уже дверь;

гладкие стекла моются мягкой салфеткой, рельефные - щеткой, а для матовых стекол в воду добавляется крахмал.

Как отмыть стеклянные вставки на дверях без разводов

Идеальным средство для этого является вода с нашатырным спиртом. После обработки стекла насухо протираются. Еще один старый, но довольно действенный способ - мятая газета. Она прекрасно впитывает влагу и не оставляет разводом.

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