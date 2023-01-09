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До 80, 85 или 100%: как правильно заряжать телефон, чтобы не тратить деньги на ремонт

9 января 2023, 21:36
Чтобы увеличить срок работы батареи люди стали выдумывать разные методики, якобы позволяющие отсрочить его старение.
Телефон, зарядка
Телефон, зарядка / pixabay.com

Не секрет, что в результате работы мобильного телефона батарея хоть и напитывается энергией, но с каждым разом теряет свою ёмкость.

Чтобы снизить это воздействие, пользователи стали выдумывать разные методики, якобы позволяющие отсрочить старение аккумулятора.

Как надо заряжать смартфон на Android?

Если вы будете заряжать смартфон с 20% до 80%, он израсходует не полный цикл зарядки, а, например, 0,3-0,4 цикла. Люди верят в то, что, если зарядить смартфон до 100%, ему это может навредить, что, конечно же, не является правдой.

Как нужно заряжать iPhone?

Производитель рекомендует держать заряд в диапазоне 40–80%, так что аккумулятор прослужит максимально долго. Еще одна рекомендация Apple – раз в месяц разряжать устройство до отключения и заряжать его на 100%.

Если вы не будете использовать айфон, зарядите его до 50% и выключите. Это рекомендуемый и удобный режим хранения. При его использовании заполнять заряд нужно будет дважды в год – один раз в шесть месяцев.

Как правильно заряжать айфон, чтобы не испортить батарею?

Главное – не допускать перегрева. Идеальная для айфона температура окружающей среды – от 16⁰C до 22⁰C. В таких условиях хорошо уделяется излишнее тепло, батарея не перегревается во время зарядки. При температуре воздуха выше 30 ⁰C аккумулятор может перегреться во время зарядки и потерять емкость или полностью выйти из строя.

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Автор: Сергей Кущ
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