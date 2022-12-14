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Как зарядить телефон без света: 10 самых простых способов "на разный вкус"

14 декабря 2022, 15:59
Если ваш гаджет очень не вовремя разрядился как раз в отсутствие света, не огорчайтесь. Есть способы, как зарядить телефон без электричества.
Телефон, зарядка для телефона
Есть ряд способов, как зарядить телефон без света/ pixabay.com

Мобильный телефон в наше время без сомнения стал одним из незаменимых предметов. Ведь с его помощью мы не только остаемся на связи с родными, а также имеем доступ к интернету, можем пользоваться социальными сетями, узнавать новости, платить за покупки в магазине, а часто и работать. И это далеко не полный список возможностей, которые мы получаем благодаря наличию мобильного телефона.

В условиях регулярного отключения света важно следить за тем, чтобы телефон постоянно был достаточно заряженным. Ведь экстренное выключение может застать нас врасплох, и разряженный телефон тогда станет настоящей проблемой.

Если вас постигнет судьба попасть в ситуацию, когда вы будете сидеть без света и с разряженным гаджетом, стоит знать несколько способов, как зарядить телефон без электричества.

1. Повербанк

Самый простой способ, как зарядить телефон без света – это воспользоваться повербанком. В условиях, которые сейчас переживает Украина, лучше иметь дома хоть одно такое устройство. Тогда разряженный телефон вас уже не будет пугать.

Главное не забывать при наличии света вовремя заряжать повербанк, чтобы потом не столкнуться с еще одним сюрпризом – когда у вас в руках будет два устройства с зарядом "на нуле".

2. Автомобиль

Если вы являетесь владельцем автомобиля или у вас есть знакомые с машиной – можно зарядить телефон с ее помощью. Сейчас автомобильные зарядки присутствуют практически в каждом авто.

3. Ноутбук

Ноутбук
ua.depositphotos.com

Если на момент отключения света у вас был заряжен ноутбук и он нормально "держит заряд" на протяжении определенного времени, можно зарядить телефон от него. Конечно, на полную зарядку этого может не хватить, но по крайней мере этого будет достаточно, чтобы быть на связи с родными.

4. Колонка

Если дома есть мощная колонка, телефон можно подключить к ней с помощью кабеля. Как и в предыдущем варианте с ноутбуком, полностью зарядить телефон таким образом не удастся. Но для важных звонков точно хватит.

5. Велосипедный генератор

Если у вас есть велосипед и вы им регулярно пользуетесь, то этот вариант идеально вам подойдет. Можно приобрести специальный велосипедный генератор, установить его в колесе велосипеда, и во время движения он будет заряжаться. Затем его можно снять и заряжать от него телефон.

6. Генератор

Как зарядить телефон без света: 10 самых простых способов 'на разный вкус'
pixabay.com

Здесь точно нет лишних вопросов, если есть генератор – есть и электроэнергия. Тогда вам беспокоиться не о чем. Но помните о правилах техники безопасности и не забывайте иметь в запасе топливо.

7. Источник бесперебойного питания

Такие устройства обычно приобретаются для ноутбуков или компьютеров. Но от него можно подзарядить телефон и другие гаджеты.

8. Аккумуляторный фонарь

Если у вас есть кабель USB, то с его помощью можно зарядить телефон от аккумуляторного фонаря.

9. Солнечная батарея

Если у вас есть небольшая солнечна бяатарея, она тоже поможет спасти ситуацию и не позволит вам остаться без связи.

10. Ручное зарядное устройство

Такое устройство вырабатывает электроэнергию, если крутить специальную ручку. Этого будет достаточно, чтобы зарядить телефон на достаточный уровень по крайней мере для звонков. Стоит учитывать, чтобы чем проще телефон, тем легче его будет зарядить таким способом.

Ранее Главред рассказывал, как сделать так, чтобы телефон меньше разряжался. Время работы телефона или планшета можно продлить, прибегнув к нехитрым манипуляциям.

Также ранее мы рассказывали, как продлить работу ноутбука от батареи при отключениях света. Выполнение ряда простых правил существенно продлит работу вашего гаджета.

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