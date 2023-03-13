Для нас это дикость: почему в Швеции люди не вешают шторы на окна

В Швеции существует необычная традиция - люди не используют в жилых домах шторы и занавески.
Для тех, кто привык скрывать свою жизнь за шторами и высокими заборами, это может показаться необычным. В Швеции, наоборот, семьи склонны выставлять свою жизнь на всеобщее обозрение.
Все началось в 17-м веке
Британский журналист Ричард Оранж (Richard Orange), который живет в Швеции, в статье для издания Thelocal.se объясняет отсутствие штор несколькими причинами.
В частности, он также подчеркивает, что шведы не стремятся ничего скрыть, в отличие от тех же британцев, и воспринимают свой дом как личное место, где они ведут себя так, как считают нужным.
Маяк для рыбаков
Отсутствие штор на окнах также приносило пользу. Дело в том, что в древние времена главным промыслом жителей государства являлась рыбалка.
Мужчины зачастую возвращались с добычей очень поздно, и чтобы облегчить их путь домой в темное время суток, жены ставили на подоконник свечи, которые выступали в качестве своеобразных маяков.
Нет ни штор, ни люстр
В зимнее время световой день в шведских широтах равен шести часам в сутки. Постоянная нехватка солнечного света компенсируется открытыми оконными проемами. Что касается искусственного освещения, то шведы – противники люстр (верхний свет зачастую очень слабый).
Они предпочитают освещать свои квартиры и дома всевозможными настольными светильниками, современными подсвечниками, масляными лампами.
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