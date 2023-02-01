Не стоит ждать, пока гости заметят пятна: как часто нужно стирать шторы и тюль

Шторы, как и другой текстиль дома, собирают на себя много пыли и загрязнений. Поэтому регулярная стирка штор обязательна.

Шторы и тюль нужно регулярно стирать/ ua.depositphotos.com

Во время уборки дома особое внимание нужно также уделять домашнему текстилю, в частности, шторам и тюлю. И хотя стирать шторы и тюль не нужно еженедельно или даже ежемесячно, эти предметы интерьера также нуждаются в регулярной очистке.

Большинство из нас привыкли занавешивать окна – не только для дополнения своего интерьера, но и для комфорта и эффективного сна, во время которого в комнату не должен просачиваться дневной или искусственный свет снаружи. Но не все знают, сколько раз в год нужно стирать шторы.

Как часто нужно стирать шторы и тюль

Стирать шторы, как и тюль, нужно примерно раз в пол года. Чаще всего хозяйки делают это весной и осенью. Однако это минимальное количество, в целом их можно стирать чаще, как только вы начали замечать, что они несвежие или загрязненные.

Такой текстиль требует более частой стирки, если вы живете в большом городе или ваши окна выходят на оживленную улицу, где постоянно "курсирует" большое количество пыли. Следовательно, ориентироваться можно на две стирки в год, однако между этими стирками нужно следить за чистотой штор и тюля, наличием на них пятен и пыли и т.п.

В более частой стирке также нуждаются шторы и тюль, которые висят на кухне, ведь там они подвергаются воздействию гораздо большего количества загрязняющих веществ. На них часто могут появляться пятна, даже серьезные. Если комната проходная или окно расположено близко к выходу на улицу, также стоит увеличить частоту стирок.

Еще одна причина чаще стирать такой домашний текстиль – если у вас есть аллергия на пыль и микроорганизмы, которые переносятся с пылью.

Как стирать шторы в стиральной машине

Для стирки штор в стиральной машине в барабане должно оставаться немного свободного места – не пытайтесь заложить его на полную. Если там будет тесно, ткань плохо постирается.

Перед стиркой нужно легко выбить из штор пыль или пропылесосить их. Если же на ткани имеются хорошо заметные пятна – замочите всю штору или отдельные участки с пятнами на некоторое время в воде с пятновыводителем или другим моющим средством.

В машинке выбираем деликатный режим стирки и выставляем температуру воды не выше 30 градусов.

Для стирки лучше использовать гель, а не порошок, тогда на ткани не останется разводов.

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