Для чего нам нужны родинки и почему опасно их сдирать

Родинки очень важны для человек и трогать их крайне нежелательно.

Родинка / pixabay.com

Родинки, или невусы, - это обычная формация на коже, которая может быть плоской или выпуклой, темной или светлой. Некоторые люди считают родинки неэстетичными и стремятся избавиться от них, но на самом деле родинки выполняют важные функции для нашего организма.

Для чего нам нужны родинки?

Родинки являются своеобразными "метками" на коже и помогают нам следить за изменениями, которые могут свидетельствовать о заболеваниях кожи или даже о развитии рака кожи.

Кроме того, родинки могут служить барьером для защиты кожи от ультрафиолетовых лучей и других вредных воздействий окружающей среды.

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Что будет, если немного содрать родинку?

Если вы случайно немного повредили родинку, то вероятность того, что это повлияет на ваше здоровье, невелика. Однако, если вы начинаете сдирать родинки самостоятельно, то можете нанести серьезный вред своему здоровью.

При снятии родинок без профессионального контроля может произойти инфекция или кровотечение.

Почему нельзя сдирать родинку?

Если родинка расположена на месте, где кожа тонкая, то при снятии может оставаться шрам или даже повредиться кровеносная сеть. Кроме того, нельзя забывать, что родинки могут являться предвестником развития рака кожи, и любое их повреждение может стать причиной его появления.

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