Проверьте себя: какая родинка на теле несет невероятную удачу

Приметы про родинки, которые предвещают богатство и успех.
У каждого из нас есть родинки на теле. Как говорят эксперты, такие знаки на нашем теле способны предугадать нашу судьбу.
Родинки могут символизировать ваш успех, семейное благополучие, разочарования и богатство.
Важно знать, где они расположены и какой формы должны быть.
Если вы даже не верите в приметы, то ради любопытства стоит обратить на них внимание.
Какие родинки на теле несут богатство и успех
Увидели родинку небольшого и выпуклого размера на макушке или в волосах, ждать небывалый успех. Если родинка еще и темного цвета, то пророчит богатство.
Если вы обнаружили родинку у себя на лбу, то в ближайшее время ваше самое заветное желание может осуществиться. Как говорят эксперты, такие родинки являются талисманом.
Родинка на руках или кисте рук предсказывает деньги. Вы верны и решительны себе и ваши планы всегда осуществляются.
Родинка на носу предсказывает счастливый брак и долгую семейную жизнь.
Если у вас есть родинка на шее, то вы большой карьерист. Такие телесные знаки помогают достигать успехов на работе.
У вас есть родинка на подбородке или на ушах, то вас ждут приключения и долгие поездки. В таких дальних поездках вас ждет везение.
Если у вас родинки на коленях или пальцах ног, то ваша семейная жизнь будет счастливой. Вы имеете много друзей и очень щедры.
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