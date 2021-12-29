Диетолог развенчала популярный миф о майонезе/ ua.depositphotos.com

Важный вопрос – так ли опасен для организма майонез, как принято думать, и сколько такого соуса можно положить в салат без вреда для здоровья. Об этом рассказала в интервью Радио Sputnik известный врач-диетолог Анна Мелехина.

Медики часто критически отзываются о любимом многими людьми соусе, в том числе и указывая на его чрезмерную жирность и калорийность. При этом содержание жира в стандартном майонезе – 67%, а, например, в растительном масле – 99%. По калорийности соус тоже уступает маслу − приблизительно 600 ккал против 900 ккал в 100 граммах продукта.

По словам Мелехиной, майонез не навредит здоровью, если употреблять его в умеренном количестве.

"Майонез – не тот продукт, который необходим для организма, однозначно. Но есть его, конечно же, можно. В его составе – яйца, растительное масло, горчица, уксус, сахар и соль, то есть достаточно безопасные ингредиенты. Но надо следить за его количеством в качестве заправки. Стоит задумываться, сколько его нужно, сколько калорий можно получить, если съесть одну порцию салата", – пояснила врач.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выяснили, чем именно опасно для здоровья одиночество. Всего в исследования международной группы ученых участвовали 470 тысяч человек.

До того медики утверждали, что дозированное употребление спиртных напитков улучшает метаболизм глюкозы и жиров, а также снижает уровень инсулина.