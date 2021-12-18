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Диетолог рассказала, кому категорически нельзя есть капусту

18 декабря 2021, 03:37

Главный плюс капусты - способность сохранять витамин С в течение 7-8 месяцев с очень медленной скоростью снижения его концентрации до конца срока хранения.

капуста
Эксперт рассказала о пользе капусты / Фото pixabay.com

Капуста доступна круглый год и пользуется у хозяек большой популярностью. Представители семейства капустных обладают массой полезных свойств, но в то же время некоторым людям - противопоказаны.

Диетолог Светлана Фус рассказала в Facebook о пользе капусты и объяснила, кому ее нельзя есть.

Капуста - польза

Во всех капустах - белокочанной, краснокочанной, савойской, брокколи, брюссельской, цветной, пекинской, кольраби - содержится достаточно большое количество растительного белка – от 1,8 до 2,5 г на 100 г продукта. Это больше чем в других овощах и зелени.

Кроме того, в капусте много клетчатки – от 2,5 до 3,5 г.

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"Если ежедневно в рационе будет 200 г одной из капуст, так вы получите почти 1/3 часть суточной потребности пищевых волокон и 1/5 растительного белка", - рассказала Фус.

Самая доступная капуста - белокочанная. Один из ее главных плюсов – способность хорошо сохранять в себе витамин С в течение 7-8 месяцев с очень медленной скоростью снижения его концентрации до конца срока хранения.

"Такое свойство есть не у всех овощей. Дело в том, что витамин С в белокочанной капусте находится в форме аскорбигена, который практически не разрушается при кулинарной обработке. Только приготовление не должно быть продолжительным. Хорошо сохраняется витамин С и в квашеной капусте. Она является пребиотиком, так как содержит много клетчатки, которая кормит нашу полезную защитную микрофлору кишечника человека, стимулирует его рост и активность и улучшает тем самым его здоровье", - отметила диетолог.

Еще одно достоинство капусты – она содержит витамины и минералы, которые накапливаются в большем количестве, чем в других пищевых растениях. Например, витамин U, обладающий репаративными свойствами, способствует заживлению ран, язв, оказывает антигистаминное действие, снижает возникновение аллергических реакций.

"Но безусловно, как ни полезна капуста, обеспечить организм необходимым количеством витаминов и минералов только капустой невозможно, да и смысла нет. Ведь употреблять только капусту очень грустно, да и не всем она подходит", - добавила эксперт.

Кому нельзя есть капусту

Капуста противопоказана людям, страдающим почечно-каменной болезнью – она богата пуринами. В свежем виде капусту нельзя есть при панкреатите.

"При обострении язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки, колита капуста превращается из лекарства в раздражающий фактор.Также капуста содержит гойтрогены. Это вещества, являющиеся антагонистами йода: они препятствуют усвоению йода щитовидной железой. Однако при термической обработке и квашении эти вещества становятся неактивными. Но и сырую капусту, даже при наличии этих веществ, полезно употреблять. Главное: не три раза в день семь дней в неделю", - резюмировала Светлана Фус.

Как сообщал Главред, ранее Светлана Фус рассказала, что надо съесть, чтобы получить достаточно витамина С.

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здоровье капуста Светлана Фус
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