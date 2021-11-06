Диетолог рассказала, как употребление какао влияет на кожу / ua.depositphotos.com

Какао ‒ весьма многогранный напиток с полезными свойствами. Об этом диетолог Людмила Микитюк рассказала в комментарии РИА Новости.

Специалист подчеркнула, что речь идет о натуральном тертом какао, поскольку растворимый напиток "содержит химию и красители, а пользы в нем не более 20%".

"Состав какао-порошка богат витаминами и минералами, которые нормализуют работу мышц и помогают людям с анемией, обеспечивают плотность костной ткани, необходимы детям в период активного роста и беременным женщинам, выводят плохой холестерин и очищают печень, положительно влияют на половые гормоны, обеспечивают деление клеток и рост тканей, содержат антиоксиданты, которые препятствуют появлению рака, способствуют быстрому заживлению ран", — сказала Микитюк.

Диетолог отметила, что какао ‒ довольно калорийный напиток, если в него добавить молоко и сахар. Поэтому употреблять какао лучше с утра. Утром биологические ритмы более активны и быстрее происходит расщепление и перевод в энергию белков, жиров и углеводов.

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