Можно ли есть помидоры каждый день - ответ специалиста по питанию

Можно ли есть помидоры каждый день - ответ специалиста / Corey Burger / flickr.com

Несмотря на то, что помидоры имеют сразу несколько полезных для организма свойств, при их чрезмерном употреблении есть риски для здоровья. Об этом нутрициолог Лидия Квашнина рассказала в комментарии порталу Чемпионат.

Помидор, говорит Квашнина, сам по себе кислый продукт, а грубая клетчатка еще и раздражает слизистую желудка и двенадцатиперстной кишки. Поэтому если имеются проблемы с этими органами, они могут усугубиться. Коварство помидоров в том, что обычно при возникновении болезненных симптомов люди думают об овощах в последнюю очередь — как правило, во всем винят жареное, соленое и копченое.

Помидоры содержат не только витамины А, группы В, К, Е, С, калий и полезные кислоты, но ещё обладают и желчегонным свойством. Поэтому тем людям, говорит Квашнина, у кого диагностирована желчнокаменная болезнь, томаты стоит употреблять крайне осторожно – поскольку они могут спровоцировать приступ из-за движения камней в протоках и окклюзию (закупорку) желчевыводящих путей.

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Напомним, ранее врач-диетолог и гастроэнтеролог Светлана Исакова рассказала, что есть на завтрак категорически не стоит. По ее словам, бутерброды на завтрак есть можно, но нужно понимать, что это за бутерброд. Если речь идет о белом батоне с куском вареной колбасы, то такой "кулинарный шедевр" есть не стоит в принципе.

Некоторые виды колбас вполне безопасны, если их употреблять изредка и в небольшом количестве. Ливерная и кровяная колбаса в списке опасности занимает первое место. Дело в том, что она производится с добавлением внутренних органов животных.