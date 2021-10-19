Диетолог пояснила, можно ли сэкономить на продуктах при похудании / ua.depositphotos.com

Существует большое количество недорогих продуктов, которые помогут не только сберечь средства, но и достичь желаемых результатов во время похудения. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram написала эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско.

В первую очередь, как подчеркивает специалистка, при похудении необходимо включить в ежедневный рацион овощи разных цветов.

"Основу любого похудения, любого рациона для снижения массы тела составляют всевозможные цветные овощи, кроме высококрахмалистых: кукурузы и картофеля. Причем желательно использовать те овощи, которые растут в вашем регионе, — это всевозможные виды капусты, кабачок, зелень и так далее. Ограничений в потреблении овощей нет, единственное условие — не заправлять их какими-то замысловатыми сложными соусами и заправками", — заявила Тараско.

Кроме того, диетолог подчеркнула важность наличия в диете белка, который содержится в курице, индейке, говядине, яйцах и твороге. При ощущении чувства голода диетолог рекомендует добавить немного углеводов, которые есть в цельных крупах.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что шотландские ученые из Абердинского университета выяснили, что низкокалорийные диеты могут продлить жизнь.

По мнению ученых, низкокалорийные программы питания позволяют на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела.

Как заявила соавтор данного исследования Элисон Авенель, наиболее полезны диеты с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов.