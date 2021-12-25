Диетолог пояснила, какие продукты вызывают брожение в желудке

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Переедание, плохое пережевывание пищи, запивание ее большим количеством воды провоцируют газообразование, а некоторые продукты — брожение в желудке. Об этом заявила в комментарии "РИА Новости" диетолог Светлана Фус.

По ее словам, причиной неприятных ощущений могут быть продукты, в которых содержатся много крахмала ‒ каши, хлеб, макароны, кукуруза, рис, бобовые. Более того, повышенное газообразование может вызвать даже клетчатка, которой богаты сырые овощи, фрукты, бобовые и орехи.

В список потенциально опасных продуктов также попали:

молочные продукты (молоко, кефир, творог при лактозной непереносимости);

сахаросодержащие продукты, сладкие газированные напитки, сладости;

грибы: из-за наличия трудно усваиваемого полисахарида хитина;

"Кроме того вздутие живота чаще встречается у людей с низкой физической активностью, которые дополнительно употребляют пищу нерегулярно", — подытожила Фус.

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Напомним, ранее диетолог Ольга Кобоева рассказала, что самая бюджетная каша – перловка – обладает множеством полезных свойств, ее можно кушать всем без исключения.

Перловая каша, по словам специалистки, может продлить молодость, ее даже называют "кашей красоты".