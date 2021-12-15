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Диетолог перечислила опасные для тела скрытые источники сахара

15 декабря 2021, 02:14
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Специалист-диетолог Светлана Зеленцова особо отметила, что во время избыточного потребления сахара всерьез усиливается процесс гликации белков.

сахар
Диетолог перечислила опасные для тела скрытые источники сахара / УНИАН

Есть определенное количество скрытых источников сахара, на которые людям необходимо обращать внимание при планировании своего рациона. Об этом в комментарии РИА Новости рассказала известный диетолог Светлана Зеленцова.

"Повышенное потребление сахара — просто бич нашего времени. Последствия такого поведения для здоровья сложно переоценить. Важно понимать, что добавленные сахара — это целая группа веществ. И все они в рационе нежелательны", — сказала она

Специалист отметила, что при избыточном потреблении сахара усиливается процесс гликации белков.

"Молекулы сахаров "налипают" на белковые, тем самым нарушая структуру и функции последних. В частности, так нарушается функция коллагена, что приводит к ускоренному старению кожи. Избыток сахаров (в первую очередь фруктозы) оказывает негативное влияние на печень", — предупредила Зеленцова.

Диетолог отметила, что важно обращать внимание и на скрытые источники сахара − хлеб, промышленные соусы, полуфабрикаты, йогурты и творог, каши быстрого приготовления, мюсли, сухие завтраки, консервированные овощи и фрукты, соки и нектары, прохладительные и алкогольные напитки.

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"Общеизвестно, что высокое потребление сахара сопряжено с повышенной калорийностью рациона, а значит и с избыточной массой тела. Постоянное поступление больших доз сахара делает клетки нечувствительными к нему, развивается инсулинорезистентность, что влечет за собой диабет 2 типа, повышает риски болезни Альцгеймера, некоторых видов рака. В исследованиях доказано отрицательное влияние сахара на процесс фагоцитоза, а значит и на иммунитет", − подытожила она.

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Напомним, ранее китайские ученые доказали новую связь диабета и коронавируса, а американские исследователи нашли новый признак распространенного типа диабета

Кардиолог Александр Мясников заявил - когда у человека есть склонность к диабету либо уже наблюдается преддиабетное состояние, то помочь организму может употребление трех напитков.

viber
сахар организм
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