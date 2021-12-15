Диетолог перечислила опасные для тела скрытые источники сахара

Специалист-диетолог Светлана Зеленцова особо отметила, что во время избыточного потребления сахара всерьез усиливается процесс гликации белков.
Есть определенное количество скрытых источников сахара, на которые людям необходимо обращать внимание при планировании своего рациона. Об этом в комментарии РИА Новости рассказала известный диетолог Светлана Зеленцова.
"Повышенное потребление сахара — просто бич нашего времени. Последствия такого поведения для здоровья сложно переоценить. Важно понимать, что добавленные сахара — это целая группа веществ. И все они в рационе нежелательны", — сказала она
Специалист отметила, что при избыточном потреблении сахара усиливается процесс гликации белков.
"Молекулы сахаров "налипают" на белковые, тем самым нарушая структуру и функции последних. В частности, так нарушается функция коллагена, что приводит к ускоренному старению кожи. Избыток сахаров (в первую очередь фруктозы) оказывает негативное влияние на печень", — предупредила Зеленцова.
Диетолог отметила, что важно обращать внимание и на скрытые источники сахара − хлеб, промышленные соусы, полуфабрикаты, йогурты и творог, каши быстрого приготовления, мюсли, сухие завтраки, консервированные овощи и фрукты, соки и нектары, прохладительные и алкогольные напитки.
"Общеизвестно, что высокое потребление сахара сопряжено с повышенной калорийностью рациона, а значит и с избыточной массой тела. Постоянное поступление больших доз сахара делает клетки нечувствительными к нему, развивается инсулинорезистентность, что влечет за собой диабет 2 типа, повышает риски болезни Альцгеймера, некоторых видов рака. В исследованиях доказано отрицательное влияние сахара на процесс фагоцитоза, а значит и на иммунитет", − подытожила она.
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