Диетолог объяснила, кому ни в коем случае нельзя есть лук / Pixabay

Есть люди, которым полезно употреблять репчатый лук, а есть те, которым нужно относиться к этому овощу с осторожностью. Об этом рассказала в интервью Радио Sputnik известный врач-диетолог и специалист по правильному питанию Наталья Нефедова.

Репчатый лук содержит витамины и минералы, клетчатку и множество фитовеществ, говорит она. Благодаря своему уникальному химическому составу лук подавляет воспалительные процессы в организме и укрепляет иммунитет. Кроме того, он полезен людям с некоторыми заболеваниями, добавила Нефедова.

"Помимо того, что там есть витамины и минералы, например, витамин С, витамины группы B, там еще есть клетчатка, много фитовеществ, включая флавоноидные, которые работают как антиоксиданты — снижают, подавляют воспалительные процессы в организме. Это могут быть сердечно-сосудистые заболевания, диабет, онкология. Также лук положительно влияет на иммунитет", — сказала диетолог.

Насыщенный вкус лука поможет также снизить потребление соли, подытожила Нефедова.

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