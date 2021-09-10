УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Диетолог объяснила, кому ни в коем случае нельзя есть лук

10 сентября 2021, 03:00
Прослушать новость
Остановить

Лук подавляет воспалительные процессы в организме и укрепляет иммунитет, говорит диетолог. Но постоянно употреблять его могут далеко и отнюдь не все люди.

лук
Диетолог объяснила, кому ни в коем случае нельзя есть лук / Pixabay

Есть люди, которым полезно употреблять репчатый лук, а есть те, которым нужно относиться к этому овощу с осторожностью. Об этом рассказала в интервью Радио Sputnik известный врач-диетолог и специалист по правильному питанию Наталья Нефедова.

Репчатый лук содержит витамины и минералы, клетчатку и множество фитовеществ, говорит она. Благодаря своему уникальному химическому составу лук подавляет воспалительные процессы в организме и укрепляет иммунитет. Кроме того, он полезен людям с некоторыми заболеваниями, добавила Нефедова.

"Помимо того, что там есть витамины и минералы, например, витамин С, витамины группы B, там еще есть клетчатка, много фитовеществ, включая флавоноидные, которые работают как антиоксиданты — снижают, подавляют воспалительные процессы в организме. Это могут быть сердечно-сосудистые заболевания, диабет, онкология. Также лук положительно влияет на иммунитет", — сказала диетолог.

Насыщенный вкус лука поможет также снизить потребление соли, подытожила Нефедова.

Читайте такжеКак нарезать лук мелко и без слез - лайфхак

Реклама

Напомним, ранее медики назвали причину появления и болезни язвы на языке.

Врачи в деталях рассказали, какие продукты нужно добавлять в перечень своего питания - для того, чтобы облегчить лечение гастрита или язвы.

Ученые обнаружили фрукт, который поможет при язве желудка.

viber
здоровье организм
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли длинные платья сказочной красоты, в которых очень теплоВ моду на осень-зиму 2021 2022 вошли длинные платья сказочной красоты, в которых очень тепло Кортни Кардашьян разделась и показала аппетитное тело без любого фотошопаКортни Кардашьян разделась и показала аппетитное тело без любого фотошопа Когда Усекновение главы Иоанна Предтечи: дата, запреты и традиции праздникаКогда Усекновение главы Иоанна Предтечи: дата, запреты и традиции праздника В Италии перед посадкой на самолет умерла украинская заробитчанка: ее обокралиВ Италии перед посадкой на самолет умерла украинская заробитчанка: ее обокрали Руку пробило насквозь: появились подробности о стрельбе из арбалета в Полтавской школеРуку пробило насквозь: появились подробности о стрельбе из арбалета в Полтавской школе

Последние новости

03:17

Лунный календарь стрижек на неделю 13-19 сентября: благоприятные дни для маникюра и процедур красоты

03:15

Глава Запорожской ОГА предлагает выставить счет России из-за нашествия медуз Видео

03:00

Диетолог объяснила, кому ни в коем случае нельзя есть лук

02:41

Как правильно загадать желание в звездопад Тауриды 2021: советы экспертов Видео

02:34

Жена Виктора Павлика растрогала историей о жизни после рождения сына

Реклама
02:34

Настя Ивлеева без белья в рваном топе произвела фурор провокационным нарядом

01:32

В Австралии сорока атаковала беспилотник: впечатляющее видео Видео

01:26

Идея зоны свободной торговли с США хорошая, но есть проблема – экономист

00:50

Как накачать ягодицы в домашних условиях: взрывной комплекс упражнений на видео Видео

00:22

Гороскоп на 10 сентября для всех знаков Зодиака: долги, кража или ревность

09 сентября, четверг
23:55

В СНБО раскрыли истинный план Путина в отношении Беларуси

23:22

Данилов сделал громкое заявление об освобождении Донецка и Луганска

22:57

Круче всех: в Минздраве рассказали, кто получит привилегии в "красной зоне"

22:42

"Антимасочники" будут наказаны: в Минздраве приступают к рейдам Видео

22:32

В Харьковской области поезд наехал на подростка, он скончался

22:28

Обсуждали инвестиции и СП-2: итоги визита Шмыгаля в Польшу

21:38

Массовое отравление в школе Хмельницкого: заболели 85 человек, ученики на дистанционке Видео

21:27

Удар ЕС по СП-2 мощно усилит Варшаву: Польша объявила о намерении добывать газ на западе Украины

21:17

В Украину ворвутся мощные дожди и похолодание: названа дата

20:44

Новый рекорд: цена на газ в Европе взлетела еще выше Видео

Реклама
20:43

Россия поглощает Беларусь: Лукашенко заявил о "прорыве" по Союзному государству с Москвой

20:24

"Караулили возле дома": Сумская рассказала, как ее преследовал "неадекват"

20:10

В Харькове врачи привязали к кровати 4-летнюю девочку и не давали увидеться с родителями Видео

19:49

В Париже простились с легендарным актером Бельмондо

19:40

СМИ рассказали о планах министра экономики Любченко бороться с бизнесом

19:39

Скончался известный актер легендарного сериала Видео

19:36

"Глупое стечение обстоятельств": избившие 2-летнего ребенка в Одессе родители раскаялись Видео

19:30

Чат с инфекционистом Вадимом Аристовым

19:15

Оружие Киеву и "ненависть" к России: у Путина вспыхнули обвинениями в адрес Украины и США

19:11

На дорогах прибавится камер видеофиксации: где они заработают уже завтра

18:47

Бывший узник "ДНР" поведал о ходе дела против "палача" боевиков

18:31

Старт СП-2 и первые поставки газа в Европу: труба Газпрома попала в зависимость от решения Германии Видео

18:29

Jerry Heil в трусиках и маечка побаловала поклонников фигурой в пикантной фотосессии

18:02

Две харьковчанки сыграли свадьбу Видео

18:00

Евросоюз борется с курением с помощью электронных альтернатив, а в Сингапуре никто не бросает курить

17:55

Как Тищенко запретил думать о розовом слоне мнение

17:49

В супермаркетах Киева появился смертельно опасный энергетик

17:44

Поселят в колониях: МВД просит у Кабмина полмиллиарда гривен на афганских беженцев в Украине

17:41

Twitter забанил страницу одиозного российского пропагандиста Попова

17:39

"Вопли" об СП-2 и газовый кризис в Европе: у Путин надеются, что краха проекта Газпрома не будет Видео

Реклама
17:37

Полнолуние в сентябре 2021: дата, что нельзя делать

17:22

Ирина Билык стала ведущей балкона во втором выпуске шоу Танці з зірками

17:01

В Харькове женщина чуть не лишилась головы из-за троллейбуса Видео

16:32

"Внешнеполитическая шизофрения" и точка в "Минске": Лавров разразился ультиматумом по Донбассу

16:20

Магучих после скандала вновь появилась на фото вместе с россиянкой Ласицкене

16:17

Создатели Матрицы Воскрешение наконец показали полноценный трейлер Видео

16:14

Отличница из семьи адвентистов: в харьковском университете рассказали о студентке-стрелке Видео

16:14

Украинка отметила свой 100-й день рождения и раскрыла секрет долголетия

15:56

В Украине могут отменить автофиксацию нарушений ПДД: слово за Конституционным Судом

15:53

В Украине будут выдавать "желтые" и "зеленые" сертификаты вакцинации: чего ждать украинцам

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять