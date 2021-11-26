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Диетолог объяснила, какие кукурузные хлопья "неправильные"

26 ноября 2021, 22:43

Как говорит специалист, врач-диетолог Наталья НефедоваЮ полезные кукурузные хлопья не должны содержать таких добавок, как сухофрукты и орехи.

Хлопья
Диетолог объяснила, какие кукурузные хлопья "неправильные" / ua.depositphotos.com

Определенное количество кукурузных хлопьев нельзя считать полезными. Об этом в интервью Радио Sputnik заявил врач-диетолог Наталья Нефедова.

"Кукурузные хлопья на завтрак не должны быть сладкими. Сладкие хлопья – неправильные. Если вы покупаете хорошие хлопья, то в их составе должно стоять первым пунктом цельное зерно. Сахар может быть в составе, но он должен быть в самом конце, что означает минимальное его количество", – объяснила она.

Кроме того, полезные кукурузные хлопья не должны содержать таких добавок, как сухофрукты и орехи, продолжила Нефедова.

"Старайтесь покупать хлопья без сухофруктов. Дело в том, что их (сухофрукты, – ред.) очень часто обволакивают сахаром. Еще, если в хлопьях есть орехи и семена, то может быть и сахар. Если вам это нравится, то лучше добавить орехи дома. Берите хорошие хлопья с содержанием клетчатки от четырех граммов и выше на 100 граммов продукта, а потом уже сами в них добавляйте ягоды, семечки, орехи и другое по вкусу", – говорит она.

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Напомним, ранее шотландские ученые из Абердинского университета выяснили, что низкокалорийные диеты могут продлить жизнь.

По мнению ученых, низкокалорийные программы питания позволяют на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела.

Как заявила соавтор данного исследования Элисон Авенель, наиболее полезны диеты с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов.

viber
кукуруза кукурузные хлопья
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