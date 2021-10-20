Диетолог объяснила, что случится с телом, если отказаться от мяса/ ua.depositphotos.com

Полное и одномоментное исключение мяса из рациона может привести к проблемам со здоровьем. Об этом в комментарии РИА Новости рассказала диетолог Ольга Чунтова.

Она отметила, что при отказе от животного белка в организм перестают попадать важные элементы: например, витамины D, В12, из-за чего возрастает риск развития инсульта, а также омега-3 жирные кислоты, креатин, холестерин, йод, фосфор и кальций.

"Все это приводит к гормональному нарушению. Страдают волосы, ногти, кости, репродуктивная функция. Исключая животный белок, возрастает и риск развития анемии. При исключении из рациона продуктов животного происхождения растительный белок не в состоянии заменить животный ни по составу аминокислот, ни по усвояемости", — рассказала она.

Чунтова отметила, что тем людям, кто отказался от мяса, людям не следует употреблять слишком много кофе и чая. Оба напитка могут препятствовать всасыванию железа. Для нормализации этого процесса, утверждает диетолог, необходимо потреблять продукты, содержащие аскорбиновую кислоту.

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