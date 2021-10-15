Каким людям нельзя есть популярный вид мяса - ответ диетолога

Людям с заболеваниями суставов (полиартритом, подагрой и другими) необходимо есть по-минимуму либо вообще отказаться от употребления телятины. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram написала диетолог Светлана Фус.

По словам специалиста, в этом виде мяса содержится пурин, который способствует накоплению мочевой кислоты. Кроме того, телятина может потерять часть полезных свойств из-за неправильного способа приготовления.

"Я рекомендую су-вид (пища готовится в вакуумной упаковке при низких температурах), но также можно запекать или тушить", –заявила она.

Тем, кто жалуется на боли в суставах, телятину и любое другое красное мясо желательно есть не чаще двух раз в неделю, говорит Фус. По ее словам, основная причина — аминокислоты лейцин и аргинин, которые содержатся в составе белка и обладают инсулиногенным действием.

"В телятине холестерина меньше, чем, например, в говядине. Поэтому ее стоит включать в рацион маленьким детям и пожилым людям", — подытожила Фус.

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