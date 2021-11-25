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Диетолог объяснил, какой продукт универсален для очищения организма от шлаков

25 ноября 2021, 22:30
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Этот продукт растительного происхождения крайне хорошо влияет на сердце и на сосуды, говорит известный фитнес-тренер и диетолог Павел Терехов.

Укроп
Диетолог объяснил, какой продукт универсален для очищения организма от шлаков / ua.depositphotos.com

Укроп ‒ хороший и весьма универсальный продукт для очистки организма от шлака. Об этом в комментарии порталу РИА Новости рассказал известный фитнес-тренер и диетолог Павел Терехов.

"Укроп всем известен в кулинарии. Он содержит много витаминов, бета-каротин, фолиевую кислоту и другие полезные вещества. Ни один стол не обходится без этого продукта: супы, пюре, салаты, маринады — список бесконечен", — сказал он.

Укроп крайне хорошо, говорит Терехов, влияет на сердце и на сосуды.

"Укроп может не только помочь восполнить недостаток витаминов и микроэлементов. Эта трава благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, обладая сосудорасширяющим действием и укрепляя сосудистую стенку, стимулирует выведение желчи, обеспечивает послабление кишечника", — заключил эксперт.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что шотландские ученые из Абердинского университета выяснили, что низкокалорийные диеты могут продлить жизнь.

По мнению ученых, низкокалорийные программы питания позволяют на 18% снизить риск ранней смерти у людей с избытком массы тела.

Как заявила соавтор данного исследования Элисон Авенель, наиболее полезны диеты с низким содержанием жира, сахара и рафинированных углеводов.

viber
здоровье Укроп организм
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