Девушка показала лайфхак, как легко и быстро бросить курить: придет отвращение

Главред покажет лайфхак, как избавиться от курения раз и навсегда.

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Как легко и быстро бросить курить / коллаж: Главред, фото: скриншот

Одной из самых тяжелых вредных привычек является курение. Однако даже с этой привычкой можно справиться.

Существует масса способов справиться с курением и встать на путь взрослой жизни, об этом мы писали материал - Как бросить курить: правила для тех, кто хочет быстро попрощаться с привычкой.

Именно для тех, кто задумался о том как легко и быстро бросить курить, мы расскажем как сделать так, чтобы было отвращение к курению и желание не возвращалось.

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Как бросить курить за один день

Лайфхак состоит в том, чтобы перед употреблением сигареты - вымочить ее в молоке, а затем высушить.

Девушка, которая рассказала об этом способе в социальной сети ТикТок, утверждает, что способ приводит к тому, что у человека появляется отвращение к курению.

Смотрите видео о том, как бросить курить:

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