Девушка показала лайфхак, как легко и быстро бросить курить: придет отвращение

Одной из самых тяжелых вредных привычек является курение. Однако даже с этой привычкой можно справиться.
Существует масса способов справиться с курением и встать на путь взрослой жизни, об этом мы писали материал - Как бросить курить: правила для тех, кто хочет быстро попрощаться с привычкой.
Именно для тех, кто задумался о том как легко и быстро бросить курить, мы расскажем как сделать так, чтобы было отвращение к курению и желание не возвращалось.
Как бросить курить за один день
Лайфхак состоит в том, чтобы перед употреблением сигареты - вымочить ее в молоке, а затем высушить.
Девушка, которая рассказала об этом способе в социальной сети ТикТок, утверждает, что способ приводит к тому, что у человека появляется отвращение к курению.
Смотрите видео о том, как бросить курить:
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