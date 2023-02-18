Как бросить курить: правила для тех, кто хочет быстро попрощаться с привычкой

Курение - одна из самых вредных и тяжелых привычек, ускоряющая старение и оказывающая необратимое негативное влияние на организм. С ней можно бороться, несмотря на то, что это достаточно сложно.
Как бросить курить - первые шаги
Первое время при отказе от курения - самое сложное. Именно в этот период проверяется сила воли и крепость мотивации отказаться от привычки.
В момент, когда человек решает отказаться от привычки, нужно быть готовым к тому, что первые физические изменения будут ощущаться уже через первые 20 минут. Эксперты советуют сразу наладить режим, вовремя ложиться спать и проводить больше времени на свежем воздухе.
Для того, чтобы суметь бороться с первым стрессом отвыкания - нужно освоить техники борьбы со стрессом в виде правил успокаивающего дыхания и т.д.
Также можно не уходить от привычки резко, а начать выкуривать сигарету не до конца, уменьшая их количество в день.
Можно ли резко бросить курить - сколько займет процесс отказа от никотина
Время борьбы с привычкой у всех разное. В большей степени оно зависит от количества лет стажа, а также от силы воли.
По средним данным, самый сложный период - синдром отмены никотина, он сильно проявляется в течение первых 24-72 часов. Затем наступает период никотиновой ломки, который длится около 3-4 недель, после чего полностью исчезает.
Быстрее смогут бросить курить те, чей стаж не более 3-5 лет, у таких людей никотин ещё не успел выстроить прочные психофизиологические механизмы.
Чем можно заменить привычку курить - помощь на первое время
Кроме всех альтернативных способов получения никотина в малых дозах в форме никотиновых леденцов, жевательных резинок и пластырей, можно использовать более природные способы.
Например:
- выпитый стакан молока перед курением - портит вкус сигарет
- апельсиновый сок даст витамин, заменяющий никотин
- сельдерей - также портит вкус сигареты
- брокколи - защищают легкие от вреда
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