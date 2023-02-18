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Как бросить курить: правила для тех, кто хочет быстро попрощаться с привычкой

18 февраля 2023, 15:28
Вредные привычки делают человека несвободным и, к тому же, отравляют организм. Однако с ними можно и нужно бороться.
Как бросить курить
Как бросить курить / pixabay.com

Курение - одна из самых вредных и тяжелых привычек, ускоряющая старение и оказывающая необратимое негативное влияние на организм. С ней можно бороться, несмотря на то, что это достаточно сложно.

Как бросить курить - первые шаги

Первое время при отказе от курения - самое сложное. Именно в этот период проверяется сила воли и крепость мотивации отказаться от привычки.

В момент, когда человек решает отказаться от привычки, нужно быть готовым к тому, что первые физические изменения будут ощущаться уже через первые 20 минут. Эксперты советуют сразу наладить режим, вовремя ложиться спать и проводить больше времени на свежем воздухе.

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Для того, чтобы суметь бороться с первым стрессом отвыкания - нужно освоить техники борьбы со стрессом в виде правил успокаивающего дыхания и т.д.

Также можно не уходить от привычки резко, а начать выкуривать сигарету не до конца, уменьшая их количество в день.

Можно ли резко бросить курить - сколько займет процесс отказа от никотина

Время борьбы с привычкой у всех разное. В большей степени оно зависит от количества лет стажа, а также от силы воли.

По средним данным, самый сложный период - синдром отмены никотина, он сильно проявляется в течение первых 24-72 часов. Затем наступает период никотиновой ломки, который длится около 3-4 недель, после чего полностью исчезает.

Быстрее смогут бросить курить те, чей стаж не более 3-5 лет, у таких людей никотин ещё не успел выстроить прочные психофизиологические механизмы.

Чем можно заменить привычку курить - помощь на первое время

Кроме всех альтернативных способов получения никотина в малых дозах в форме никотиновых леденцов, жевательных резинок и пластырей, можно использовать более природные способы.

Например:

  • выпитый стакан молока перед курением - портит вкус сигарет
  • апельсиновый сок даст витамин, заменяющий никотин
  • сельдерей - также портит вкус сигареты
  • брокколи - защищают легкие от вреда

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