Люди кладут соду в гречку вопреки возмущениям кулинаров: зачем они так делают

Сода – это щелочной продукт, дозировку которого важно соблюдать.
Мало кто знает о том, что в гречку можно добавлять соду, но некоторые хозяйки в курсе такого лайфхака, который одобряют не все кулинары.
Маленькое количество соды сделает гречку более рыхлой и воздушной. Также у нее пропадет специфический запах. При этом каша не подгорит, даже если ее не мешать.
Также добавление соды в гречку во время варки способствует ее очищению. Если плохо промыли крупу перед приготовлением, то сода выбьет на поверхность всю шелуху и крупицы загрязнений.
Учтите, сода – это щелочной продукт, дозировку которого важно соблюдать. Ее добавление в гречку позволяет снизить количество добавляемой соли. Многие хозяйки подвергают сомнению такой способ, так как, переборщив с содой, вы можете испортить вкус каши.
Как добавлять соду в гречку?
Перед приготовлением такой каши крупу тщательно промываем и заливаем ее водой в пропорции 1 к 2. Ставим на средний огонь и варим. После закипания добавляем в гречку соль.
Когда гречка уже набухнет, и процесс варки будет двигаться к завершению, стоит добавить соду. После этого убавляем огонь и варим до полного испарения воды. Так, каша получится рыхлой и воздушной.
Как еще можно использовать соду?
Чистим овощи и фрукты. При помощи соды можно удалять с фруктов, овощей, салатных листьев не только грязь и микробы, но и вредные химические вещества. Сделать это очень просто: во время мытья продуктов добавьте в воду 1–2 чайные ложки соды.
Снятие зуда. После укусов насекомых или ожогов ядовитыми растениями можно наносить кашицу из соды и воды на пораженные участки, что поможет быстро снять неприятные ощущения.
Придаст блеск ювелирным изделиям. Смешайте 3 ч. л. пищевой соды с 1 ч. л. воды и почистите ваши драгоценности с помощью зубной щетки, а затем промойте холодной водой.
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