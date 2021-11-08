Депрессивные состояния у подростков: советы психотерапевта, как избежать беды

Депрессия у подростков: симптомы и профилактика / Фото Pixabay

На каждом этапе жизни человек сталкивается с теми или иными психологическими страданиями. У дошкольников они свои, у подростков и взрослых людей – свои. Но почему-то многие взрослые считают, что серьезные проблемы могут быть только у них, а подростковый вздор – это всего-навсего "запоздалый" переходной возраст.

Как правило, родители отрицают существование депрессии, потому что им не очень удобно осознавать, что что-то не так с их ребенком. Таким мнением поделилась семейный психолог, психотерапевт и сексолог Елена Щербань в комментарии Главреду

По словам эксперта, зачастую дело далеко не в ребенке. Так, если эта депрессия возникает в контакте с родителями, то это говорит о том, что ребенок не может перекрыть свои базовые потребности. В данной ситуации речь может идти о принятии, любви, близости, телесном контакте, восхищении своим ребенком.

"Может быть, этому ребенку, в принципе, небезопасно находиться со своими родителями, и он не может об этом сказать и уходит внутрь себя. Он лишен контакта и не может выделить эти чувства", – говорит Елена Щербань.

Как результат, психика "захлопывается" и человек уходит в себя. В таком случае рекомендуется обратиться к профессионалу – либо к психотерапевту, который без таблеток поможет разобраться в ситуации, либо к психиатру, который может выписать на какое-то время антидепрессанты или другие медикаменты.

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Читайте полную версию интервью Главреда с Аленой Щербань.

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